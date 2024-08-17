Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой
Картошка, фаршированная мясом: сначала она запекается отдельно, затем — с начинкой
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Картофель, фаршированный фаршем, — это оригинальное и вкусное блюдо, которое легко приготовить. Для этого вам потребуется картофель, фарш, яйцо, лук, сливки, сливочное масло, соль, перец и специи.
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты (на 2 порции):
- 4 картофелины,
- 280 г говяжьего фарша,
- 120 г томатного соуса,
- 2 ст. л. растительного масла,
- 120-150 г сыра,
- пару перьев зелёного лука,
- пара веточек свежего тимьяна,
- 1 ч. л. сушёного орегано.
Приготовление
- Промойте и очистите картофель, выбрав одинаковые по размеру клубни.
- С помощью специального приспособления или ножа вырежьте сердцевину картофеля.
- Смажьте противень растительным маслом и выложите картофель отверстиями вверх.
- В миске смешайте фарш с яйцом, специями, солью и перцем. Добавьте нарезанный лук и перемешайте.
- Начините картофель подготовленным фаршем.
- В сковороде растопите сливочное масло, добавьте сливки и прогрейте, не доводя до кипения.
- Влейте полученную смесь в противень с картофелем и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру