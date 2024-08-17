Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой

Картошка, фаршированная мясом: сначала она запекается отдельно, затем — с начинкой

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель, фаршированный фаршем, — это оригинальное и вкусное блюдо, которое легко приготовить. Для этого вам потребуется картофель, фарш, яйцо, лук, сливки, сливочное масло, соль, перец и специи.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (на 2 порции):

4 картофелины,

280 г говяжьего фарша,

120 г томатного соуса,

2 ст. л. растительного масла,

120-150 г сыра,

пару перьев зелёного лука,

пара веточек свежего тимьяна,

1 ч. л. сушёного орегано.

Приготовление

Промойте и очистите картофель, выбрав одинаковые по размеру клубни. С помощью специального приспособления или ножа вырежьте сердцевину картофеля. Смажьте противень растительным маслом и выложите картофель отверстиями вверх. В миске смешайте фарш с яйцом, специями, солью и перцем. Добавьте нарезанный лук и перемешайте. Начините картофель подготовленным фаршем. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте сливки и прогрейте, не доводя до кипения. Влейте полученную смесь в противень с картофелем и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.