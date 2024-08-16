Ароматный шашлык из шампиньонов: грибы маринуются с чесноком и травами и пакете

Шампиньоны — одни из самых популярных грибов в мире. Они обладают нежным вкусом и ароматом, а также являются источником полезных веществ. Из шампиньонов готовят множество блюд, одно из которых — шашлык.
Шашлык из шампиньонов — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на природе или дома. Оно станет отличным дополнением к мясу или самостоятельной закуской.
Ингредиенты:
Приготовление
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом.
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