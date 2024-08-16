Ароматный шашлык из шампиньонов: грибы маринуются с чесноком и травами и пакете

Шашлык из шампиньонов: его можно приготовить на мангале, гриле или просто в духовке

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Шампиньоны — одни из самых популярных грибов в мире. Они обладают нежным вкусом и ароматом, а также являются источником полезных веществ. Из шампиньонов готовят множество блюд, одно из которых — шашлык.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Шашлык из шампиньонов — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на природе или дома. Оно станет отличным дополнением к мясу или самостоятельной закуской.

Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

1-2 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. сушёного чеснока;

1 ч. л. итальянских трав;

соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Выложите шампиньоны в пакет, добавьте масло, чеснок, итальянские травы, соль и перец. Завяжите пакет и тщательно перемешайте грибы, чтобы они были полностью покрыты приправами и маслом. Оставьте шампиньоны мариноваться на несколько часов или дольше. Нанижите шампиньоны на шампуры и поместите на мангал. Готовьте, периодически переворачивая, в течение 5-7 минут, пока грибы не подрумянятся.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом.