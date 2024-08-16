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Ароматный шашлык из шампиньонов: грибы маринуются с чесноком и травами и пакете

Шашлык из шампиньонов: его можно приготовить на мангале, гриле или просто в духовке
1:12
Еда

Шампиньоны — одни из самых популярных грибов в мире. Они обладают нежным вкусом и ароматом, а также являются источником полезных веществ. Из шампиньонов готовят множество блюд, одно из которых — шашлык.

Шашлык из шампиньонов: его можно приготовить на мангале, гриле или просто в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Шашлык из шампиньонов — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить на природе или дома. Оно станет отличным дополнением к мясу или самостоятельной закуской.

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов;
  • 1-2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ч. л. сушёного чеснока;
  • 1 ч. л. итальянских трав;
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Выложите шампиньоны в пакет, добавьте масло, чеснок, итальянские травы, соль и перец.
  2. Завяжите пакет и тщательно перемешайте грибы, чтобы они были полностью покрыты приправами и маслом.
  3. Оставьте шампиньоны мариноваться на несколько часов или дольше.
  4. Нанижите шампиньоны на шампуры и поместите на мангал.
  5. Готовьте, периодически переворачивая, в течение 5-7 минут, пока грибы не подрумянятся.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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