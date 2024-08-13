Очистите креветки от кожуры и прожилок, оставив хвосты. В миску добавьте муку и медленно влейте пиво, осторожно взбивая до однородности.
Разогрейте растительное масло до 330 градусов в большой кастрюле на плите.
Обсушите креветки и обмакните в тесто, стараясь не покрывать хвосты. Осторожно опустите креветки в разогретое масло и обжаривайте примерно 2-3 минуты. Выньте из масла и выложите на чистое бумажное полотенце, чтобы масло стекло. Дайте креветкам немного остыть перед подачей на стол.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.