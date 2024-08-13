Хрустящие креветки в пивном кляре: вам понадобится всего три ингредиента

Как приготовить креветки в пивном кляре

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

1 банка пива;

1 стакан универсальной муки;

0,5 кг розовых креветок;

4 стакана растительного масла.

Приготовление

Очистите креветки от кожуры и прожилок, оставив хвосты. В миску добавьте муку и медленно влейте пиво, осторожно взбивая до однородности.

Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Разогрейте растительное масло до 330 градусов в большой кастрюле на плите.

Обсушите креветки и обмакните в тесто, стараясь не покрывать хвосты. Осторожно опустите креветки в разогретое масло и обжаривайте примерно 2-3 минуты. Выньте из масла и выложите на чистое бумажное полотенце, чтобы масло стекло. Дайте креветкам немного остыть перед подачей на стол.