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Какие специи используют шефы, чтобы создавать шедевры

Лучшие специи для кухни: советы шефов, как улучшить вкус блюд
1:12
Еда

Опытные шеф-повара поделились секретами использования специй, которые способны преобразить любое блюдо. Среди фаворитов — кориандр, фенхель, корица, паприка, перец чили, орегано и карри.

Лучшие специи для кухни: советы шефов, как улучшить вкус блюд
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Кориандр добавляет хрустящую текстуру и подчёркивает вкусовые качества фруктов, идеально подходя к мясу, салатам и супам. Семена фенхеля обладают сладковатым вкусом с охлаждающим эффектом, усиливая фруктовые ноты и гармонично сочетаясь с рыбой и овощами.

Корица универсальна и подходит как для мясных блюд, так и для десертов, а также придаёт особый аромат кофе. Паприка добавляет глубину вкусу, с вариациями от сладкой до копчёной. Перец чили быстро добавляет остроты и пикантности, подходя к мясу, рыбе, выпечке и салатам.

Орегано, классика итальянской кухни, делает вкус рыбы, мяса и салатов ярче, а также идеально подходит для томатных соусов. Карри, традиционная индийская специя, используется с рисом, морепродуктами и овощами, а также может добавляться в сладкую выпечку.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд. == Литература == Похлёбкин В. В. Приправы // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 299—300. — 456 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-75127-3. Похлебкин В.В. Пряности, специи, приправы. — Эксмо, 2011. — 256 с. — 7000 экз. — ISBN 978-5-699-42298-2.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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