Отказ от завтрака — ошибка, которую вы можете совершить утром

Завтрак является ключевым элементом здорового питания, и его пропуск может нанести вред организму. Специалисты подчёркивают важность утреннего приема пищи для нормализации уровня кортизола, который повышается утром.
Идеальное время для завтрака — с 7 до 10 утра, и он должен быть сбалансированным, включающим белки, углеводы и полезные жиры. Особое внимание следует уделить качеству продуктов:
Ошибки, такие как отказ от завтрака, употребление кофе натощак или быстрых углеводов, могут негативно сказаться на здоровье.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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