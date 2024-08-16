Отказ от завтрака — ошибка, которую вы можете совершить утром

Правильный завтрак: секреты здорового утра

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак является ключевым элементом здорового питания, и его пропуск может нанести вред организму. Специалисты подчёркивают важность утреннего приема пищи для нормализации уровня кортизола, который повышается утром.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Идеальное время для завтрака — с 7 до 10 утра, и он должен быть сбалансированным, включающим белки, углеводы и полезные жиры. Особое внимание следует уделить качеству продуктов:

предпочтение стоит отдавать натуральным молочным и кисломолочным продуктам.

Ошибки, такие как отказ от завтрака, употребление кофе натощак или быстрых углеводов, могут негативно сказаться на здоровье.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.