Попробуйте этот рецепт чесночного хлеба, и гости попросят добавки

Чесночный хлеб — это популярная закуска, идеально сочетающаяся с мясом, рыбой, овощами и пастой, а также отличный перекус. Чтобы приготовить вкусный и ароматный чесночный хлеб, вам потребуется:
Хлеб разрезается вдоль, смазывается масляной смесью с чесноком и сыром, затем запекается до золотистой корочки в духовке. Готовый хлеб нарезается на порционные кусочки и подается горячим.
Детали
Чесночный хлеб — горячее закусочное блюдо итало-американской кухни из нарезанных тонкими ломтями багета или белой булки, подрумяненных до хрустящей корочки в духовом шкафу со сливочным маслом и чесноком, в некоторых рецептах с добавлением мелко нарезанной зелени.
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