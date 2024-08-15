Попробуйте этот рецепт чесночного хлеба, и гости попросят добавки

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Идеальный чесночный хлеб: быстрый рецепт, который вы полюбите

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Чесночный хлеб — это популярная закуска, идеально сочетающаяся с мясом, рыбой, овощами и пастой, а также отличный перекус. Чтобы приготовить вкусный и ароматный чесночный хлеб, вам потребуется:

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

чиабатта или французский багет,

размягчённое сливочное масло,

чесночный порошок и свежий чеснок,

итальянская приправа,

тёртый пармезан,

свежая петрушка для украшения.

Хлеб разрезается вдоль, смазывается масляной смесью с чесноком и сыром, затем запекается до золотистой корочки в духовке. Готовый хлеб нарезается на порционные кусочки и подается горячим.

Детали

Чесночный хлеб — горячее закусочное блюдо итало-американской кухни из нарезанных тонкими ломтями багета или белой булки, подрумяненных до хрустящей корочки в духовом шкафу со сливочным маслом и чесноком, в некоторых рецептах с добавлением мелко нарезанной зелени.