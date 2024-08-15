Попробуйте этот рецепт чесночного хлеба, и гости попросят добавки

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Идеальный чесночный хлеб: быстрый рецепт, который вы полюбите
0:39
Еда

Чесночный хлеб — это популярная закуска, идеально сочетающаяся с мясом, рыбой, овощами и пастой, а также отличный перекус. Чтобы приготовить вкусный и ароматный чесночный хлеб, вам потребуется:

Идеальный чесночный хлеб: быстрый рецепт, который вы полюбите
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0
  • чиабатта или французский багет,
  • размягчённое сливочное масло,
  • чесночный порошок и свежий чеснок,
  • итальянская приправа,
  • тёртый пармезан,
  • свежая петрушка для украшения.

Хлеб разрезается вдоль, смазывается масляной смесью с чесноком и сыром, затем запекается до золотистой корочки в духовке. Готовый хлеб нарезается на порционные кусочки и подается горячим.

Детали

Чесночный хлеб

Чесночный хлеб — горячее закусочное блюдо итало-американской кухни из нарезанных тонкими ломтями багета или белой булки, подрумяненных до хрустящей корочки в духовом шкафу со сливочным маслом и чесноком, в некоторых рецептах с добавлением мелко нарезанной зелени.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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