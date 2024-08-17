Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Кабачки в чесночном соусе с базиликом: вкусно, просто и быстро
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Кабачок — 2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Лимон — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 50 г
- Базилик — 40 г
- Оливковое масло – 6 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать кабачки крупными дольками.
- Налить в кастрюлю воды и довести до кипения. Варить кабачки в течение 20 минут.
- Выжать немного сока из лимона.
- Натереть сыр.
- Взбить при помощи блендера смесь лимонного сока, базилика, соли, перца, сыра и оливкового масла.
- Готовые кабачки полить получившимся соусом. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру