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Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом

Кабачки в чесночном соусе с базиликом: вкусно, просто и быстро
0:54
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как именно.

Кабачки в чесночном соусе с базиликом: вкусно, просто и быстро
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Кабачок — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Лимон — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Базилик — 40 г
  • Оливковое масло – 6 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать кабачки крупными дольками. 
  2. Налить в кастрюлю воды и довести до кипения. Варить кабачки в течение 20 минут.
  3. Выжать немного сока из лимона.
  4. Натереть сыр.
  5. Взбить при помощи блендера смесь лимонного сока, базилика, соли, перца, сыра и оливкового масла.
  6. Готовые кабачки полить получившимся соусом. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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