Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом

Кабачки в чесночном соусе с базиликом: вкусно, просто и быстро

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Кабачок — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Лимон — 1 шт.

Твёрдый сыр — 50 г

Базилик — 40 г

Оливковое масло – 6 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Нарезать кабачки крупными дольками. Налить в кастрюлю воды и довести до кипения. Варить кабачки в течение 20 минут. Выжать немного сока из лимона. Натереть сыр. Взбить при помощи блендера смесь лимонного сока, базилика, соли, перца, сыра и оливкового масла. Готовые кабачки полить получившимся соусом. Приятного аппетита!