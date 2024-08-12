Изумительное варенье из абрикосов и розмарина: рецепт от московского шеф-кондитера Ильина
Абрикосовое варенье с розмарином по рецепту шеф-кондитера Ильина
1:19
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12.08.2024 20:58
Янтарно-прозрачное абрикосовое варенье с душистым розмарином — это изумительно вкусно! Сварить такой десерт совсем не сложно: московский шеф-кондитер
Олег Ильин делится своим фирменным рецептом.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Ингредиенты:
Крепкие абрикосы — 1 кг.
Сахарный песок — 0,5 кг.
Вода — 150-200 г.
Несколько веточек свежего розмарина.
Приготовление:
Розмарин аккуратно промыть, не повреждая листочки. Просушить.
Абрикосы вымыть, обтереть, вынуть косточки. Разрезать каждый на четвертинки, а каждую четвертинку — пополам.
Сварить сироп из воды и сахара. Залить им абрикосы и дать настояться несколько часов.
Поставить кастрюлю с абрикосами на плиту, довести до кипения и снять с огня. Оставить ещё на несколько часов.
Повторить предыдущий шаг ещё два раза.
Вскипятить последний раз и горячим разложить по чистым стерилизованным банкам. В каждую положить маленькую веточку розмарина. Банку плотно закрыть. Хранить в сухом прохладном месте.
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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру