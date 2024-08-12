Изумительное варенье из абрикосов и розмарина: рецепт от московского шеф-кондитера Ильина

Абрикосовое варенье с розмарином по рецепту шеф-кондитера Ильина

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Янтарно-прозрачное абрикосовое варенье с душистым розмарином — это изумительно вкусно! Сварить такой десерт совсем не сложно: московский шеф-кондитер Олег Ильин делится своим фирменным рецептом.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Крепкие абрикосы — 1 кг.

Сахарный песок — 0,5 кг.

Вода — 150-200 г.

Несколько веточек свежего розмарина.

Приготовление:

Розмарин аккуратно промыть, не повреждая листочки. Просушить. Абрикосы вымыть, обтереть, вынуть косточки. Разрезать каждый на четвертинки, а каждую четвертинку — пополам. Сварить сироп из воды и сахара. Залить им абрикосы и дать настояться несколько часов. Поставить кастрюлю с абрикосами на плиту, довести до кипения и снять с огня. Оставить ещё на несколько часов. Повторить предыдущий шаг ещё два раза. Вскипятить последний раз и горячим разложить по чистым стерилизованным банкам. В каждую положить маленькую веточку розмарина. Банку плотно закрыть. Хранить в сухом прохладном месте.

Лайфхак от шефа: сироп от абрикосового варенья можно использовать как соус к мясу — это очень вкусно!