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Изумительное варенье из абрикосов и розмарина: рецепт от московского шеф-кондитера Ильина

Абрикосовое варенье с розмарином по рецепту шеф-кондитера Ильина
1:19
Еда

Янтарно-прозрачное абрикосовое варенье с душистым розмарином — это изумительно вкусно! Сварить такой десерт совсем не сложно: московский шеф-кондитер Олег Ильин делится своим фирменным рецептом.

Абрикосовое варенье с розмарином по рецепту шеф-кондитера Ильина
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • Крепкие абрикосы — 1 кг.
  • Сахарный песок — 0,5 кг.
  • Вода — 150-200 г.
  • Несколько веточек свежего розмарина.

Приготовление:

  1. Розмарин аккуратно промыть, не повреждая листочки. Просушить.
  2. Абрикосы вымыть, обтереть, вынуть косточки. Разрезать каждый на четвертинки, а каждую четвертинку — пополам.
  3. Сварить сироп из воды и сахара. Залить им абрикосы и дать настояться несколько часов.
  4. Поставить кастрюлю с абрикосами на плиту, довести до кипения и снять с огня. Оставить ещё на несколько часов.
  5. Повторить предыдущий шаг ещё два раза.
  6. Вскипятить последний раз и горячим разложить по чистым стерилизованным банкам. В каждую положить маленькую веточку розмарина. Банку плотно закрыть. Хранить в сухом прохладном месте.

Лайфхак от шефа: сироп от абрикосового варенья можно использовать как соус к мясу — это очень вкусно!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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