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Летний освежающий напиток: как приготовить квас с минимальными усилиями и затратами

Как приготовить домашний квас: быстрый и лёгкий рецепт для летней жары
1:08
Еда

Для приготовления освежающего напитка, который поможет справиться с летней жарой, потребуется 1,5 литра воды, которую нужно довести до кипения.

Как приготовить домашний квас: быстрый и лёгкий рецепт для летней жары
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Перелейте кипяток в миску или кастрюлю, а затем добавьте следующие ингредиенты: 2 столовые ложки цикория, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и 4-5 столовых ложек сахара.

Хорошо перемешайте смесь до полного растворения всех компонентов.

Оставьте емкость, чтобы содержимое остыло до теплого состояния — температура должна быть такой же, как для приготовления опары для дрожжевого теста, ведь следующим шагом будет добавление дрожжей.

Для указанного объема воды понадобится 0,5 чайной ложки сухих дрожжей. Тщательно перемешайте смесь и перелейте ее в бутылку, оставив немного места у горлышка для брожения.

Поместите бутылку темного цвета на солнце на 3-4 часа, чтобы дрожжи начали бродить, а затем уберите ее в холодильник.

Квас рекомендуется подавать охлажденным.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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