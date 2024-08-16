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Тайские шашлычки: выдерживаются в маринаде на основе соевого соуса, чеснока и имбиря

Тайские шашлычки: разнообразьте своё меню для пикника или барбекю
1:26
Еда

Тайские шашлычки — это ещё один вариант приготовления шашлыка. Благодаря особому маринаду, состоящему из соевого соуса, чеснока, имбиря, растительного масла и сахара, блюдо получается невероятно вкусным, ароматным и сочным.

Тайские шашлычки: разнообразьте своё меню для пикника или барбекю
Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, CC BY-SA 2.0

Для приготовления шашлычков вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • свинина — 600 г;
  • репчатый лук — 2 штуки;
  • соевый соус — 120 мл;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • кунжутное масло — 30 мл;
  • подсолнечное масло — 100 мл;
  • сахар — 2-3 ст. ложки;
  • имбирь — 10 г;
  • кунжут — 1 ст. ложка.

Процесс приготовления

  1. Порежьте свинину на небольшие кусочки.
  2. Приготовьте маринад, смешав соевый соус, растительное и кунжутное масло, сахар, измельчённый имбирь и чеснок. Добавьте кунжут.
  3. Порежьте лук небольшими кусочками и отправьте его вместе с мясом в соус. Тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
  4. Наденьте мясо и лук на деревянные шпажки.
  5. Запекайте шашлычки в духовке при температуре 180 градусов до готовности (около 30 минут) или готовьте на гриле.
  6. Подавайте шашлычки, посыпав их кунжутом и мелко нарезанным зелёным луком.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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