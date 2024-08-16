Тайские шашлычки: выдерживаются в маринаде на основе соевого соуса, чеснока и имбиря

Тайские шашлычки — это ещё один вариант приготовления шашлыка. Благодаря особому маринаду, состоящему из соевого соуса, чеснока, имбиря, растительного масла и сахара, блюдо получается невероятно вкусным, ароматным и сочным.
Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, CC BY-SA 2.0
Для приготовления шашлычков вам понадобятся следующие ингредиенты:
свинина — 600 г;
репчатый лук — 2 штуки;
соевый соус — 120 мл;
чеснок — 3-4 зубчика;
кунжутное масло — 30 мл;
подсолнечное масло — 100 мл;
сахар — 2-3 ст. ложки;
имбирь — 10 г;
кунжут — 1 ст. ложка.
Процесс приготовления
Порежьте свинину на небольшие кусочки.
Приготовьте маринад, смешав соевый соус, растительное и кунжутное масло, сахар, измельчённый имбирь и чеснок. Добавьте кунжут.
Порежьте лук небольшими кусочками и отправьте его вместе с мясом в соус. Тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
Наденьте мясо и лук на деревянные шпажки.
Запекайте шашлычки в духовке при температуре 180 градусов до готовности (около 30 минут) или готовьте на гриле.
Подавайте шашлычки, посыпав их кунжутом и мелко нарезанным зелёным луком.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: