Тайские шашлычки: выдерживаются в маринаде на основе соевого соуса, чеснока и имбиря

Тайские шашлычки: разнообразьте своё меню для пикника или барбекю

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Тайские шашлычки — это ещё один вариант приготовления шашлыка. Благодаря особому маринаду, состоящему из соевого соуса, чеснока, имбиря, растительного масла и сахара, блюдо получается невероятно вкусным, ароматным и сочным.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, CC BY-SA 2.0

Для приготовления шашлычков вам понадобятся следующие ингредиенты:

свинина — 600 г;

репчатый лук — 2 штуки;

соевый соус — 120 мл;

чеснок — 3-4 зубчика;

кунжутное масло — 30 мл;

подсолнечное масло — 100 мл;

сахар — 2-3 ст. ложки;

имбирь — 10 г;

кунжут — 1 ст. ложка.

Процесс приготовления

Порежьте свинину на небольшие кусочки. Приготовьте маринад, смешав соевый соус, растительное и кунжутное масло, сахар, измельчённый имбирь и чеснок. Добавьте кунжут. Порежьте лук небольшими кусочками и отправьте его вместе с мясом в соус. Тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на 1-2 часа. Наденьте мясо и лук на деревянные шпажки. Запекайте шашлычки в духовке при температуре 180 градусов до готовности (около 30 минут) или готовьте на гриле. Подавайте шашлычки, посыпав их кунжутом и мелко нарезанным зелёным луком.