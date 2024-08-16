Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца. Этот салат получается вкусным, ароматным и полезным, так как содержит множество витаминов и микроэлементов.
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0
Рецепт салата из кабачков, помидоров и болгарского перца прост и доступен каждому. Он не требует особых навыков и дорогих ингредиентов. Однако результат превзойдёт все ожидания — салат станет отличным дополнением к столу в холодные зимние дни.
Ингредиенты:
1 кг помидоров;
200 г петрушки;
2 головки чеснока;
3 кг кабачков (вес очищенных овощей);
1 кг болгарского перца (вес очищенных овощей);
80 г соли;
200 г сахара;
350 мл растительного масла;
100 мл 9% уксуса;
12 горошин чёрного перца;
5 горошин душистого перца.
Приготовление
Пропустите помидоры, петрушку и чеснок через мясорубку и поместите полученное пюре в кастрюлю.
Очистите кабачки от кожуры и семян, а болгарский перец — от семян.
Нарежьте овощи мелкими кубиками.
Добавьте нарезанные кабачки и перец к пюре из помидоров, зелени и чеснока.
Добавьте соль, сахар, масло, уксус, чёрный и душистый перец.
Доведите смесь до кипения на умеренном огне.
Варите овощи в полученном соусе, периодически помешивая, в течение 1 часа.
Разложите готовый салат по стерилизованным банкам и закройте крышками.
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