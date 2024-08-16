Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США выдвинули обвинения 5-м подозреваемым по делу звезды "Друзей" Мэттью Перри
АТОР: в бархатный сезон отдохнуть в Крыму дешевле, чем в Сочи
Арно, владелец Louis Vuitton Moët Hennessy, покинул тройку богатейших людей мира
Врач-диетолог рассказала о вреде употребления мёда с белым хлебом и горячими напитками
Эффективный и безопасный способ победить тлю на огороде: рецепт из чеснока и полыни
Учёные обнаружили, как сон помогает мозгу сохранять воспоминания
Первый планшет Infinix Xpad: спецификации, особенности и функции
Экс-футболист Бобёр выразил сомнения в хорошей форме Дзюбы
Турция лидирует по продажам туров на осень

Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только

Салат из кабачков с перцем, помидорами, чесноком и петрушкой: заготовка на зиму
1:49
Еда

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца. Этот салат получается вкусным, ароматным и полезным, так как содержит множество витаминов и микроэлементов.

Салат из кабачков с перцем, помидорами, чесноком и петрушкой: заготовка на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Рецепт салата из кабачков, помидоров и болгарского перца прост и доступен каждому. Он не требует особых навыков и дорогих ингредиентов. Однако результат превзойдёт все ожидания — салат станет отличным дополнением к столу в холодные зимние дни.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров;
  • 200 г петрушки;
  • 2 головки чеснока;
  • 3 кг кабачков (вес очищенных овощей);
  • 1 кг болгарского перца (вес очищенных овощей);
  • 80 г соли;
  • 200 г сахара;
  • 350 мл растительного масла;
  • 100 мл 9% уксуса;
  • 12 горошин чёрного перца;
  • 5 горошин душистого перца.

Приготовление

  1. Пропустите помидоры, петрушку и чеснок через мясорубку и поместите полученное пюре в кастрюлю.
  2. Очистите кабачки от кожуры и семян, а болгарский перец — от семян.
  3. Нарежьте овощи мелкими кубиками.
  4. Добавьте нарезанные кабачки и перец к пюре из помидоров, зелени и чеснока.
  5. Добавьте соль, сахар, масло, уксус, чёрный и душистый перец.
  6. Доведите смесь до кипения на умеренном огне.
  7. Варите овощи в полученном соусе, периодически помешивая, в течение 1 часа.
  8. Разложите готовый салат по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной

Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
"Запад относится к нам не как к партнёру, а как к еде" — экс-замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов
"Запад относится к нам не как к партнёру, а как к еде" — экс-замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов
Последние материалы
В США выдвинули обвинения 5-м подозреваемым по делу звезды "Друзей" Мэттью Перри
АТОР: в бархатный сезон отдохнуть в Крыму дешевле, чем в Сочи
Арно, владелец Louis Vuitton Moët Hennessy, покинул тройку богатейших людей мира
Врач-диетолог рассказала о вреде употребления мёда с белым хлебом и горячими напитками
Эффективный и безопасный способ победить тлю на огороде: рецепт из чеснока и полыни
Учёные обнаружили, как сон помогает мозгу сохранять воспоминания
Первый планшет Infinix Xpad: спецификации, особенности и функции
Салат из кабачков с перцем, помидорами, чесноком и петрушкой: заготовка на зиму
Экс-футболист Бобёр выразил сомнения в хорошей форме Дзюбы
Турция лидирует по продажам туров на осень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.