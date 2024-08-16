Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только

Салат из кабачков с перцем, помидорами, чесноком и петрушкой: заготовка на зиму

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца. Этот салат получается вкусным, ароматным и полезным, так как содержит множество витаминов и микроэлементов.

Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Рецепт салата из кабачков, помидоров и болгарского перца прост и доступен каждому. Он не требует особых навыков и дорогих ингредиентов. Однако результат превзойдёт все ожидания — салат станет отличным дополнением к столу в холодные зимние дни.

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

200 г петрушки;

2 головки чеснока;

3 кг кабачков (вес очищенных овощей);

1 кг болгарского перца (вес очищенных овощей);

80 г соли;

200 г сахара;

350 мл растительного масла;

100 мл 9% уксуса;

12 горошин чёрного перца;

5 горошин душистого перца.

Приготовление

Пропустите помидоры, петрушку и чеснок через мясорубку и поместите полученное пюре в кастрюлю. Очистите кабачки от кожуры и семян, а болгарский перец — от семян. Нарежьте овощи мелкими кубиками. Добавьте нарезанные кабачки и перец к пюре из помидоров, зелени и чеснока. Добавьте соль, сахар, масло, уксус, чёрный и душистый перец. Доведите смесь до кипения на умеренном огне. Варите овощи в полученном соусе, периодически помешивая, в течение 1 часа. Разложите готовый салат по стерилизованным банкам и закройте крышками.