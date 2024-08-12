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Как избежать клейкости и вязкости в картофельном пюре — несколько хитростей

Секреты приготовления картофельного пюре
1:17
Еда

Оказывается, привычное всем картофельное пюре можно приготовить значительно вкуснее, если знать определённые хитрости. Благодаря им блюдо не станет клейким и вязким. Раскрываем эти секреты.

Секреты приготовления картофельного пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Перед варкой не стоит нарезать картофель мелко. Лучше разрезать клубни поперёк. Так площадь соприкосновения с водой будет минимальной, благодаря чему пюре получится качественнее.
  2. Когда картофель приготовится, желательно сразу размять его. Благодаря этому блюдо выйдет пышнее.
  3. При приготовлении пюре не стоит пользоваться блендером, поскольку оно будет тягучим и клейким.
  4. Не стоит добавлять в пюре холодное молоко и сливочное масло. Они должны быть комнатной температуры. Иначе блюдо может получится клейким.

И ещё несколько секретов приготовления вкусного картофельного пюре:

  1. Для придания блюду особого аромата, можно добавить в воду при варке картофеля лавровый лист и перец.
  2. Солить воду желательно в конце приготовления — примерно за 5 минут до завершения варки.
  3. Готовить клубни лучше всего на среднем огне. Так картофель проварится равномерно.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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