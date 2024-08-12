Как избежать клейкости и вязкости в картофельном пюре — несколько хитростей

Секреты приготовления картофельного пюре

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Оказывается, привычное всем картофельное пюре можно приготовить значительно вкуснее, если знать определённые хитрости. Благодаря им блюдо не станет клейким и вязким. Раскрываем эти секреты.

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Перед варкой не стоит нарезать картофель мелко. Лучше разрезать клубни поперёк. Так площадь соприкосновения с водой будет минимальной, благодаря чему пюре получится качественнее. Когда картофель приготовится, желательно сразу размять его. Благодаря этому блюдо выйдет пышнее. При приготовлении пюре не стоит пользоваться блендером, поскольку оно будет тягучим и клейким. Не стоит добавлять в пюре холодное молоко и сливочное масло. Они должны быть комнатной температуры. Иначе блюдо может получится клейким.

И ещё несколько секретов приготовления вкусного картофельного пюре: