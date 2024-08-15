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Фастфуд может быть не только вкусным, но и полезным: бургер с говядиной и фетой

Бургер с говядиной и фетой: вкусно, полезно и очень быстро готовится
2:04
Еда

Сегодня мы хотим предложить вам приготовить бургер с говядиной и фетой с соусом из греческого йогурта. Это вкусное, полезное и быстрое блюдо, хоть и напоминает всеми любимый фастфуд!

Бургер с говядиной и фетой: вкусно, полезно и очень быстро готовится
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, CC BY-SA 4.0

Хотя ингредиентов много, готовится этот бургер легко и быстро.

Вам понадобится:

  • 500 г постной говядины,
  • нежирная фета,
  • свежие огурцы,
  • 0,5 стакана цукини или кабачков (измельчённых),
  • 180 мл греческого йогурта,
  • 1/3 стакана лука (измельчённого),
  • 0,5 чайной ложки майорана,
  • чёрный перец и соль по вкусу,
  • 1 чайная ложка лимонного сока,
  • 1 зубчик чеснока,
  • запечённый перец (по желанию),
  • чиабатта.

Приготовление

  1. Натрите часть огурцов на крупной тёрке или нарежьте ножом (примерно ½ стакана) и добавьте в йогурт. Туда же положите мелко нарезанный чеснок и лимонный сок, всё хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  2. Измельчите говядину в фарш и смешайте её в миске с измельчёнными цукини, луком, фетой, солью, майораном и перцем. Ещё раз всё хорошо перемешайте и сформируйте плоские котлеты, соответствующие размеру чиабатты.
  3. Затем отправьте котлеты на гриль. Если гриля нет, обжарьте их на сковороде, но предварительно тщательно обсушите от масла. Учтите, что котлеты немного уменьшатся в размере, поэтому делайте их чуть больше булочек.
  4. Нарежьте огурцы тонкими кружочками и подготовьте запечённый перец (по желанию).
  5. Положите на разрезанные половинки чиабатты перец, котлету, соус из греческого йогурта и нарезанные огурцы. Накройте второй половинкой чиабатты. Если предпочитаете подсушенный хлеб, слегка подержите чиабатту на гриле.

Если вам не нравится чиабатта, можете использовать другой вид хлеба. Чем полезнее хлеб, тем лучше.

Детали

Burger King

Burger King Corporation (сокр. BK) — американская компания, владелец глобальной сети заведений быстрого питания Burger King, специализирующейся на гамбургерах (главным образом на вопперах). Штаб-квартира располагается в округе Майами-Дейд (штат Флорида, США).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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