Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы

Выбирайте мясо, в котором не слишком много жира. Постное мясо лучше подходит для котлет, потому что помогает им сохранять форму и не быть слишком жирными.
Иногда использование мясной смеси может сделать ваши котлеты более ароматными и вкусными. Можно попробовать сочетать говядину со свининой или курицу с индейкой.
Следите за тем, чтобы мясо было свежим. Проверьте цвет — он должен быть ярким, а не серым. Если мясо плохо пахнет, значит, оно несвежее.
Не стесняйтесь спросить совета у своего мясника. Он может помочь вам выбрать правильное мясо. Если возможно, попросите его измельчить мясо для вас непосредственно перед покупкой. Вы получите свежий фарш и вкуснейшие котлеты.
Разные куски мяса имеют разный вкус. Например, фарш из лопаточной части получается ароматным, в то время как молотая филейная вырезка более постная. Выбирайте исходя из своих вкусовых предпочтений. Если вы покупаете упакованный мясной фарш, проверьте этикетки. Убедитесь, что в нем нет добавок или консервантов
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.