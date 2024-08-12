Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы

Советы по выбору мяса для приготовления фарша для котлет

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищите постное мясо

Выбирайте мясо, в котором не слишком много жира. Постное мясо лучше подходит для котлет, потому что помогает им сохранять форму и не быть слишком жирными.

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Микс из мяса

Иногда использование мясной смеси может сделать ваши котлеты более ароматными и вкусными. Можно попробовать сочетать говядину со свининой или курицу с индейкой.

Свежесть имеет значение

Следите за тем, чтобы мясо было свежим. Проверьте цвет — он должен быть ярким, а не серым. Если мясо плохо пахнет, значит, оно несвежее.

Не стесняйтесь спросить совета у своего мясника. Он может помочь вам выбрать правильное мясо. Если возможно, попросите его измельчить мясо для вас непосредственно перед покупкой. Вы получите свежий фарш и вкуснейшие котлеты.

Какую часть мяса выбрать

Разные куски мяса имеют разный вкус. Например, фарш из лопаточной части получается ароматным, в то время как молотая филейная вырезка более постная. Выбирайте исходя из своих вкусовых предпочтений. Если вы покупаете упакованный мясной фарш, проверьте этикетки. Убедитесь, что в нем нет добавок или консервантов