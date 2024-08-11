Как приготовить настоящую итальянскую панакоту: классический рецепт из сливок и молока

Классический рецепт панакоты — легендарного итальянского десерта

3:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаменитый десерт из сливок, молока, сахара и ванили родом с северного региона Италии — Пьемонта. Тот, кто пробовал настоящую панакоту, никогда не забудет её нежнейший, изумительный вкус. Но чтобы насладиться этим прекрасным десертом, необязательно ехать в Италию — лакомство можно легко приготовить дома. Рассказываем, как это сделать.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Секреты правильной панакоты

Чтобы панакота получилась такой, как надо, следуйте нескольким простым советам:

Используйте натуральную ваниль в стручках. Стручки должны быть мягкими и влажными. Ванилин в порошке или палочках не подойдёт.

Если под рукой нет стручковой ванили, допустимо использовать ванильный сахар или экстракт. Также вместо ванили подойдут зелёный чай, лаванда, ромашка, мята и другие ароматные травы.

Лучшие сливки для панакоты — не менее 33% жирности. Они отлично взбиваются. Заменить их жирным молоком не получится — результат будет не тот. Внимание: домашние сливки для панакоты не подходят, так как при нагревании превращаются в чистый жир!

Молоко в рецепте по желанию можно заменить соками или сиропами.

Пикантность десерту придадут коньяк, шоколад и кофе.

Добавить панакоте диетической полезности можно, заменив сахар стевией, а желатин — агар-агаром.

Любитель густой текстуры десерта могут добавить в рецепт кукурузный крахмал.

Для панакоты предпочтителен листовой желатин, но допускается использовать и порошковый. При этом для замачивания второго нужно в 6 раз больше воды.

Желатин нужно замачивать в ледяной воде — так его желирующие свойства раскроются по полной.

Сливки после закипания нужно остудить до 82-85°С, иначе панакота не затвердеет.

Размешивая желатин, панакоту нельзя взбивать, иначе десерт потеряет нежность и мягкость. Также можно процедить смесь, чтобы удалить не растворившиеся желатиновые крошки.

Классический рецепт панакоты

Ингредиенты:

Желатин — 8 г.

Сливки 33-35% — 250 г.

Молоко 3-5% — 125 г.

Сахар — 40-60 г.

Ваниль — 0,5 стручка.

Ягоды для украшения.

Приготовление: