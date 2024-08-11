Как приготовить настоящую итальянскую панакоту: классический рецепт из сливок и молока

Знаменитый десерт из сливок, молока, сахара и ванили родом с северного региона Италии — Пьемонта. Тот, кто пробовал настоящую панакоту, никогда не забудет её нежнейший, изумительный вкус. Но чтобы насладиться этим прекрасным десертом, необязательно ехать в Италию — лакомство можно легко приготовить дома. Рассказываем, как это сделать.
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Секреты правильной панакоты
Чтобы панакота получилась такой, как надо, следуйте нескольким простым советам:
Используйте натуральную ваниль в стручках. Стручки должны быть мягкими и влажными. Ванилин в порошке или палочках не подойдёт.
Если под рукой нет стручковой ванили, допустимо использовать ванильный сахар или экстракт. Также вместо ванили подойдут зелёный чай, лаванда, ромашка, мята и другие ароматные травы.
Лучшие сливки для панакоты — не менее 33% жирности. Они отлично взбиваются. Заменить их жирным молоком не получится — результат будет не тот. Внимание: домашние сливки для панакоты не подходят, так как при нагревании превращаются в чистый жир!
Молоко в рецепте по желанию можно заменить соками или сиропами.
Пикантность десерту придадут коньяк, шоколад и кофе.