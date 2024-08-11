Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайцы создают модифицированные видеокарты RTX 4090D и RTX 4080 Super
AMD обнаружила серьёзную уязвимость в процессорах Ryzen и EPYC
Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады 2024 в Париже
Продукты питания в России подорожали на 10,4%
Россиянка завоевала золото в женском волейболе на Олимпиаде 2024
США победили в медальном зачете Олимпиады-2024
Франция ввела обязательную онлайн-оплату для записи на визу
Бойцы полка "Ахмат" вместе с морпехами уничтожили технику НАТО
TeamKill Media представила шутер Son and Bone

Как приготовить настоящую итальянскую панакоту: классический рецепт из сливок и молока

Классический рецепт панакоты — легендарного итальянского десерта
3:40
Еда

Знаменитый десерт из сливок, молока, сахара и ванили родом с северного региона Италии — Пьемонта. Тот, кто пробовал настоящую панакоту, никогда не забудет её нежнейший, изумительный вкус. Но чтобы насладиться этим прекрасным десертом, необязательно ехать в Италию — лакомство можно легко приготовить дома. Рассказываем, как это сделать.

Классический рецепт панакоты — легендарного итальянского десерта
Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Секреты правильной панакоты

Чтобы панакота получилась такой, как надо, следуйте нескольким простым советам:

  • Используйте натуральную ваниль в стручках. Стручки должны быть мягкими и влажными. Ванилин в порошке или палочках не подойдёт.
  • Если под рукой нет стручковой ванили, допустимо использовать ванильный сахар или экстракт. Также вместо ванили подойдут зелёный чай, лаванда, ромашка, мята и другие ароматные травы.
  • Лучшие сливки для панакоты — не менее 33% жирности. Они отлично взбиваются. Заменить их жирным молоком не получится — результат будет не тот. Внимание: домашние сливки для панакоты не подходят, так как при нагревании превращаются в чистый жир!
  • Молоко в рецепте по желанию можно заменить соками или сиропами.
  • Пикантность десерту придадут коньяк, шоколад и кофе.
  • Добавить панакоте диетической полезности можно, заменив сахар стевией, а желатин — агар-агаром.
  • Любитель густой текстуры десерта могут добавить в рецепт кукурузный крахмал.
  • Для панакоты предпочтителен листовой желатин, но допускается использовать и порошковый. При этом для замачивания второго нужно в 6 раз больше воды.
  • Желатин нужно замачивать в ледяной воде — так его желирующие свойства раскроются по полной.
  • Сливки после закипания нужно остудить до 82-85°С, иначе панакота не затвердеет.
  • Размешивая желатин, панакоту нельзя взбивать, иначе десерт потеряет нежность и мягкость. Также можно процедить смесь, чтобы удалить не растворившиеся желатиновые крошки.

Классический рецепт панакоты

Ингредиенты:

  • Желатин — 8 г.
  • Сливки 33-35% — 250 г.
  • Молоко 3-5% — 125 г.
  • Сахар — 40-60 г.
  • Ваниль — 0,5 стручка.
  • Ягоды для украшения.

Приготовление:

  1. Замочите в небольшом количестве ледяной воды 8 г желатина и оставьте до разбухания на 3-4 минуты. Если у вас порошковый желатин, воды должно быть в 6 раз больше, то есть 48 г.
  2. Влейте сливки и молоко в сотейник, добавьте сахар и половинку стручка ванили. Нагрейте смесь на малом огне, доведите до кипения и процедите.
  3. Желатин достаньте из воды, хорошо отожмите и поместите в слегка остывшую смесь сливок и молока. Порошковый желатин вливайте вместе с водой.
  4. Хорошо размешайте венчиком массу (не взбивать!) и дайте ей немного остыть.
  5. Разлейте панакоту в силиконовые формочки или креманки и уберите в холодильник на 5-6 часов.
  6. Чтобы легко извлечь панакоту, опустите формочку на секунду в кипяток и аккуратно переверните на тарелку. Если вы готовили панакоту в креманках, можно подавать десерт прямо в них.
  7. Украсьте десерт ягодами (по желанию) и подавайте. Приятного аппетита!
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Украина получила отсрочку по долгам
Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Последние материалы
Китайцы создают модифицированные видеокарты RTX 4090D и RTX 4080 Super
AMD обнаружила серьёзную уязвимость в процессорах Ryzen и EPYC
Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады 2024 в Париже
Продукты питания в России подорожали на 10,4%
Россиянка завоевала золото в женском волейболе на Олимпиаде 2024
Классический рецепт панакоты — легендарного итальянского десерта
США победили в медальном зачете Олимпиады-2024
Франция ввела обязательную онлайн-оплату для записи на визу
Бойцы полка "Ахмат" вместе с морпехами уничтожили технику НАТО
TeamKill Media представила шутер Son and Bone
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.