Рецепт вкусного и полезного шашлыка из красной рыбы: маринад, советы по приготовлению и хитрости

Вкусный рецепт маринада для шашлыка из красной рыбы

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие предпочитают готовить шашлык из рыбы, поскольку он более полезен, чем мясной вариант.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Наилучшие вкусовые качества демонстрируют блюда из красной рыбы. Готовить такую рыбу довольно просто. Кроме того, вкус у такого шашлыка будет действительно впечатляющим.

Чтобы красная рыба получилась идеально вкусной и утонченной, важно подобрать подходящий маринад.

Какие ингредиенты для него понадобятся:

150 мл вина (лучше использовать белое сухое);

3 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки жидкого меда;

3 зубчика чеснока;

по половине чайной ложки соли и перца.

Как готовить:

Чеснок нужно мелко нарезать или измельчить с помощью пресса. В отдельной емкости смешайте белое вино с соевым соусом. Вместо соевого соуса можно использовать терияки — многие кулинары считают, что в некоторых случаях он дает более интересный результат. Благодаря особой консистенции терияки, вероятность образования корочки практически гарантирована.

После этого добавьте мед и снова тщательно перемешайте, чтобы маринад стал однородным.

Затем добавьте чеснок, соль и перец.

Положите куски красной рыбы в миску, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на час. Такой вкусный шашлык вы еще не пробовали.