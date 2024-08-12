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Рецепт вкусного и полезного шашлыка из красной рыбы: маринад, советы по приготовлению и хитрости

Вкусный рецепт маринада для шашлыка из красной рыбы
1:27
Еда

Многие предпочитают готовить шашлык из рыбы, поскольку он более полезен, чем мясной вариант.

Вкусный рецепт маринада для шашлыка из красной рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Наилучшие вкусовые качества демонстрируют блюда из красной рыбы. Готовить такую рыбу довольно просто. Кроме того, вкус у такого шашлыка будет действительно впечатляющим.

Чтобы красная рыба получилась идеально вкусной и утонченной, важно подобрать подходящий маринад.

Какие ингредиенты для него понадобятся:

  • 150 мл вина (лучше использовать белое сухое);
  • 3 столовые ложки соевого соуса;
  • 2 столовые ложки жидкого меда;
  • 3 зубчика чеснока;
  • по половине чайной ложки соли и перца.

Как готовить:

Чеснок нужно мелко нарезать или измельчить с помощью пресса. В отдельной емкости смешайте белое вино с соевым соусом. Вместо соевого соуса можно использовать терияки — многие кулинары считают, что в некоторых случаях он дает более интересный результат. Благодаря особой консистенции терияки, вероятность образования корочки практически гарантирована.

После этого добавьте мед и снова тщательно перемешайте, чтобы маринад стал однородным.

Затем добавьте чеснок, соль и перец.

Положите куски красной рыбы в миску, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на час. Такой вкусный шашлык вы еще не пробовали.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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