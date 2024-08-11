Ужин для всей семьи: рецепт вкуснейших куриных рулетиков с сыром и зеленью
Как приготовить нежные куриные рулетики с сыром и зеленью
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Куриные рулетики с сыром и зеленью — вкусное и довольно лёгкое в приготовлении блюдо, которое станет идеальным ужином для всей семьи. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 120 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — 1 пучок
- Сметана — 4 ст.л.
- Подсолнечное масло — 4 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать куриное филе ломтиками.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Посолить и поперчить куриное филе. Смазать измельчённым чесноком.
- Натереть сыр на крупной тёрке и нашинковать укроп.
- На край каждого кусочка филе положить 1 столовую ложку сыра и зелени. Также добавить немного сметаны. Сформировать рулетики. Скрепить края зубочистками.
- Обжарить рулетики до золотистой корочки. Удалить зубочистки. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру