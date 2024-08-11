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Ужин для всей семьи: рецепт вкуснейших куриных рулетиков с сыром и зеленью

Как приготовить нежные куриные рулетики с сыром и зеленью
1:03
Еда

Куриные рулетики с сыром и зеленью — вкусное и довольно лёгкое в приготовлении блюдо, которое станет идеальным ужином для всей семьи. Рассказываем, как его приготовить.

Как приготовить нежные куриные рулетики с сыром и зеленью
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 120 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 1 пучок
  • Сметана — 4 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать куриное филе ломтиками. 
  2. Пропустить чеснок через пресс. 
  3. Посолить и поперчить куриное филе. Смазать измельчённым чесноком. 
  4. Натереть сыр на крупной тёрке и нашинковать укроп.
  5. На край каждого кусочка филе положить 1 столовую ложку сыра и зелени. Также добавить немного сметаны. Сформировать рулетики. Скрепить края зубочистками. 
  6. Обжарить рулетики до золотистой корочки. Удалить зубочистки. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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