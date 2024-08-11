Ужин для всей семьи: рецепт вкуснейших куриных рулетиков с сыром и зеленью

Как приготовить нежные куриные рулетики с сыром и зеленью

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные рулетики с сыром и зеленью — вкусное и довольно лёгкое в приготовлении блюдо, которое станет идеальным ужином для всей семьи. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Твёрдый сыр — 120 г

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — 1 пучок

Сметана — 4 ст.л.

Подсолнечное масло — 4 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление: