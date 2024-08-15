Овощной стир-фрай: изумительный гарнир из быстро обжаренной стручковой фасоли, перца и цукини
Овощной стир-фрай: прекрасный лёгкий гарнир для любых мясных и рыбных блюд
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Овощной стир-фрай — это быстрое и вкусное блюдо, которое сочетает в себе полезные овощи и яркий вкус. Оно идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- стручковая фасоль — 200 г;
- сладкий перец — 1 шт.;
- цукини — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сырой арахис — 20 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- вода — 1/2 стакана;
- зелёный лук — по вкусу;
- кунжут — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте цукини, фасоль и перец. Измельчите чеснок.
- Разогрейте сковороду с маслом и добавьте чеснок. Через 30 секунд положите нарезанные овощи и налейте воду. Готовьте на сильном огне, помешивая, пока влага не испарится (около 5 минут).
- Измельчите арахис и добавьте его к овощам. Влейте соевый соус. Готовьте ещё 3 минуты, периодически помешивая.
- Посыпьте зелёным луком и кунжутом. Подавайте горячим.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру