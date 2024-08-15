Овощной стир-фрай: изумительный гарнир из быстро обжаренной стручковой фасоли, перца и цукини

Овощной стир-фрай: прекрасный лёгкий гарнир для любых мясных и рыбных блюд

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощной стир-фрай — это быстрое и вкусное блюдо, которое сочетает в себе полезные овощи и яркий вкус. Оно идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто следит за своим здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

стручковая фасоль — 200 г;

сладкий перец — 1 шт.;

цукини — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сырой арахис — 20 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

вода — 1/2 стакана;

зелёный лук — по вкусу;

кунжут — по вкусу.

Приготовление: