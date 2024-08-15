Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
2:07
Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола. Разноцветный сладкий перец придаёт блюду праздничный вид.
Фото: commons.wikimedia.org by User:Zserghei, PDM
Ингредиенты:
- рис длиннозёрный золотистый — 120 г;
- помидоры вяленые в масле — 30 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- шампиньоны свежие — 120 г;
- перец болгарский — 4 шт.;
- овощной бульон — 150 мл;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- душица — 1 ч. л.;
- петрушка свежая — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный свежемолотый — по вкусу;
- чечевица зелёная — 60 г.
Приготовление:
- Варите чечевицу около 10 минут на сильном огне. Добавьте длиннозёрный коричневый рис, уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите ещё 20-30 минут до готовности риса и чечевицы. Слейте воду.
- Мелко нарежьте луковицу. Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками.
Разогрейте духовку до 190 °C. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, слегка обжарьте лук.
- Добавьте нарезанные грибы и выдавите чеснок. Жарьте 2 минуты.
- Добавьте нарезанные вяленые томаты, душицу, петрушку, посолите и поперчите. Обжарьте ещё 3 минуты.
- Выложите к овощам рис и чечевицу. Перемешайте и прогрейте.
- Разрежьте болгарские перцы пополам вдоль и очистите от семян.
- Оставьте плодоножку — так перцы сохранят форму.
- Плотно начините половинки перцев полученной смесью.
- Выложите фаршированные перцы в неглубокое блюдо для запекания. При желании посыпьте раскрошенной брынзой (если не соблюдаете пост).
- Влейте бульон в блюдо и накройте фольгой. Запекайте в разогретой духовке 30 минут.
- Снимите фольгу и запекайте ещё 10 минут до готовности перцев.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру