Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт
Новый iPhone 17 Air заменит модель Plus и предложит премиальный вид
Подробная инструкция по прочистке засорившегося канализационного слива
Рыба Lepidosiren paradoxa установила рекорд по размеру генома среди животных
Туристка перевела мошеннику 13 тысяч рублей за несуществующий автобусный тур
Мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года
Как отучить собаку воровать еду
Сын игрока "Спартака" Соболева оскорбил "Зенит" в прямом эфире
Тоник для лица на основе масла чайного дерева: рецепт и его преимущества для кожи

Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
2:07
Еда

Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола. Разноцветный сладкий перец придаёт блюду праздничный вид.

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фото: commons.wikimedia.org by User:Zserghei, PDM

Ингредиенты:

  • рис длиннозёрный золотистый — 120 г;
  • помидоры вяленые в масле — 30 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • шампиньоны свежие — 120 г;
  • перец болгарский — 4 шт.;
  • овощной бульон — 150 мл;
  • масло оливковое — 2 ст. л.;
  • душица — 1 ч. л.;
  • петрушка свежая — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный свежемолотый — по вкусу;
  • чечевица зелёная — 60 г.

Приготовление:

  1. Варите чечевицу около 10 минут на сильном огне. Добавьте длиннозёрный коричневый рис, уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите ещё 20-30 минут до готовности риса и чечевицы. Слейте воду.
  2. Мелко нарежьте луковицу. Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками.
    Разогрейте духовку до 190 °C. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, слегка обжарьте лук.
  3. Добавьте нарезанные грибы и выдавите чеснок. Жарьте 2 минуты.
  4. Добавьте нарезанные вяленые томаты, душицу, петрушку, посолите и поперчите. Обжарьте ещё 3 минуты.
  5. Выложите к овощам рис и чечевицу. Перемешайте и прогрейте.
  6. Разрежьте болгарские перцы пополам вдоль и очистите от семян.
  7. Оставьте плодоножку — так перцы сохранят форму.
  8. Плотно начините половинки перцев полученной смесью.
  9. Выложите фаршированные перцы в неглубокое блюдо для запекания. При желании посыпьте раскрошенной брынзой (если не соблюдаете пост).
  10. Влейте бульон в блюдо и накройте фольгой. Запекайте в разогретой духовке 30 минут.
  11. Снимите фольгу и запекайте ещё 10 минут до готовности перцев.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Последние материалы
Подробная инструкция по прочистке засорившегося канализационного слива
Рыба Lepidosiren paradoxa установила рекорд по размеру генома среди животных
Туристка перевела мошеннику 13 тысяч рублей за несуществующий автобусный тур
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года
Как отучить собаку воровать еду
Сын игрока "Спартака" Соболева оскорбил "Зенит" в прямом эфире
Тоник для лица на основе масла чайного дерева: рецепт и его преимущества для кожи
Список важных процедур для безопасного вождения авто
Куда стоит вкладывать свои средства россиянам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.