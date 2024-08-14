Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
Как заморозить на зиму целые болгарские или острые перцы?
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Для заморозки нужно отбирать целые качественные болгарские или острые перцы без явных повреждений.
Фото: flickr.com by Кайл Мэй, CC BY 2.0
Для заморозки целых перцев на зиму выполните следующие действия:
- Выберите крепкие плоды или, в крайнем случае, перцы с небольшими повреждениями.
- Тщательно вымойте перцы под холодной проточной водой.
- Разложите перцы на полотенце и дайте им высохнуть.
- С помощью ножа вырежьте плодоножку и удалите её.
- Используя ложку, извлеките из перцев семена и перегородки (это можно делать и просто руками).
- Если вы замораживаете болгарские перцы, можно нафаршировать их любой начинкой. Это будет очень удобно и быстро — достать из морозилки зимой замороженный полуфабрикат и просто потушить его или запечь.
- Упакуйте перцы в полиэтиленовые пакеты или вакуумные пакеты для лучшего сохранения.
- Поместите пакеты с перцами в морозильную камеру.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру