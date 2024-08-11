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Как на простой кухне приготовить вкусную и ароматную домашнюю кислую капусту

Простой способ приготовления кислой капусты
2:25
Еда

Кислая капуста — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно приготовить в дома. Этот овощ отличается множеством преимуществ, таких как высокое содержание витаминов, минералов и благоприятных для пищеварения бактерий. Освоив несложный процесс приготовления, вы сможете наслаждаться хрустящей и ароматной кислой капустой круглый год.

Ингредиенты и инвентарь

Для приготовления кислой капусты вам понадобится:

  • свежая белокочанная капуста;
  • соль;
  • вода;
  • специи по вкусу (тмин, лавровый лист, гвоздика и др.).

Также пригодятся:

  • большая стеклянная или керамическая ёмкость с крышкой;
  • пресс или грузило для погружения капусты;
  • ложка или толкушка для перемешивания.

Процесс приготовления

  1. Подготовьте капусту. Удалите кочерыжку и грубые внешние листья. Нашинкуйте капусту тонкими полосками или натрите на терке.
  2. Посолите капусту. Возьмите 1-2 столовые ложки соли на 1 кг нашинкованной капусты. Тщательно перемешайте, чтобы соль равномерно распределилась.
  3. Утрамбуйте капусту. Уложите подготовленную капусту в стерильную емкость, постепенно утрамбовывая её. Капуста должна сесть и пустить сок.
  4. Добавьте специи (при желании). На дно емкости можно положить лавровый лист, гвоздику, тмин или другие специи по вкусу.
  5. Придавите капусту. Накройте кислую капусту чистой тканью, а сверху установите пресс или груз, чтобы капуста была полностью погружена в собственный сок.
  6. Оставьте бродить. Накройте емкость крышкой и поставьте в прохладное место при температуре 18-22°C. Капуста будет бродить 4-6 недель, в зависимости от желаемой степени кислоты.
  7. Периодически проверяйте. Каждые 3-4 дня перемешивайте капусту ложкой или толкушкой, чтобы избежать образования плесени.
  8. Когда капуста достигнет нужной кислоты, переложите ее в холодильник. Там она может храниться до 6 месяцев.

Теперь вы можете наслаждаться ароматной и полезной домашней кислой капустой! Она отлично подойдет в качестве гарнира, салата или начинки для различных блюд.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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