Как на простой кухне приготовить вкусную и ароматную домашнюю кислую капусту

Кислая капуста — это не только вкусный, но и полезный продукт, который можно приготовить в дома. Этот овощ отличается множеством преимуществ, таких как высокое содержание витаминов, минералов и благоприятных для пищеварения бактерий. Освоив несложный процесс приготовления, вы сможете наслаждаться хрустящей и ароматной кислой капустой круглый год.
Ингредиенты и инвентарь
Для приготовления кислой капусты вам понадобится:
свежая белокочанная капуста;
соль;
вода;
специи по вкусу (тмин, лавровый лист, гвоздика и др.).
Также пригодятся:
большая стеклянная или керамическая ёмкость с крышкой;
пресс или грузило для погружения капусты;
ложка или толкушка для перемешивания.
Процесс приготовления
Подготовьте капусту. Удалите кочерыжку и грубые внешние листья. Нашинкуйте капусту тонкими полосками или натрите на терке.
Посолите капусту. Возьмите 1-2 столовые ложки соли на 1 кг нашинкованной капусты. Тщательно перемешайте, чтобы соль равномерно распределилась.
Утрамбуйте капусту. Уложите подготовленную капусту в стерильную емкость, постепенно утрамбовывая её. Капуста должна сесть и пустить сок.
Добавьте специи (при желании). На дно емкости можно положить лавровый лист, гвоздику, тмин или другие специи по вкусу.
Придавите капусту. Накройте кислую капусту чистой тканью, а сверху установите пресс или груз, чтобы капуста была полностью погружена в собственный сок.
Оставьте бродить. Накройте емкость крышкой и поставьте в прохладное место при температуре 18-22°C. Капуста будет бродить 4-6 недель, в зависимости от желаемой степени кислоты.
Периодически проверяйте. Каждые 3-4 дня перемешивайте капусту ложкой или толкушкой, чтобы избежать образования плесени.
Когда капуста достигнет нужной кислоты, переложите ее в холодильник. Там она может храниться до 6 месяцев.
Теперь вы можете наслаждаться ароматной и полезной домашней кислой капустой! Она отлично подойдет в качестве гарнира, салата или начинки для различных блюд.