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Нежный и сытный суп с креветками, мидиями и сливками: как в лучших ресторанах мира

Простой рецепт супа с морепродуктами: изысканное удовольствие
1:25
Еда

Суп с креветками и мидиями приготовить несложно, а результат получится не хуже, чем в ресторане. Имбирь придаёт ему свежесть и пикантность, а сливки — особую нежность.

Простой рецепт супа с морепродуктами: изысканное удовольствие
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Креветки — 300 г.
  • Мидии — 300 г.
  • Сливки 33% — 1 стакан.
  • Куриный или рыбный бульон — 1 л.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Корень имбиря — по вкусу.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, красный перец — по вкусу.
  • Свежая зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Мидии и креветки разморозить, вымыть и почистить. Очистить и мелко нашинковать лук.
  2. Разогреть на сильном огне сковороду с оливковым маслом. Пассеровать лук до золотистого цвета.
  3. В кастрюлю влить бульон, довести до кипения. Уменьшить огонь, посолить, добавить пассерованный лук и натёртый на мелкой тёрке корень имбиря. Накрыть крышкой, томить 10 минут.
  4. Добавить в суп толчёный чеснок, мидии и креветки, влить сливки. Варить около 3 минут — не дольше, иначе морепродукты станут резиновыми. Посолить, поперчить.
  5. Выключить огонь и дать супу настояться. Подавать со свежей зеленью и хрустящим хлебом.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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