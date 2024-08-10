Нежный и сытный суп с креветками, мидиями и сливками: как в лучших ресторанах мира

Простой рецепт супа с морепродуктами: изысканное удовольствие

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с креветками и мидиями приготовить несложно, а результат получится не хуже, чем в ресторане. Имбирь придаёт ему свежесть и пикантность, а сливки — особую нежность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Креветки — 300 г.

Мидии — 300 г.

Сливки 33% — 1 стакан.

Куриный или рыбный бульон — 1 л.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Корень имбиря — по вкусу.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, красный перец — по вкусу.

Свежая зелень для подачи.

Приготовление:

Мидии и креветки разморозить, вымыть и почистить. Очистить и мелко нашинковать лук. Разогреть на сильном огне сковороду с оливковым маслом. Пассеровать лук до золотистого цвета. В кастрюлю влить бульон, довести до кипения. Уменьшить огонь, посолить, добавить пассерованный лук и натёртый на мелкой тёрке корень имбиря. Накрыть крышкой, томить 10 минут. Добавить в суп толчёный чеснок, мидии и креветки, влить сливки. Варить около 3 минут — не дольше, иначе морепродукты станут резиновыми. Посолить, поперчить. Выключить огонь и дать супу настояться. Подавать со свежей зеленью и хрустящим хлебом.

Приятного аппетита!