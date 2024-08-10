Нежный и сытный суп с креветками, мидиями и сливками: как в лучших ресторанах мира
Простой рецепт супа с морепродуктами: изысканное удовольствие
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Суп с креветками и мидиями приготовить несложно, а результат получится не хуже, чем в ресторане. Имбирь придаёт ему свежесть и пикантность, а сливки — особую нежность.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Креветки — 300 г.
- Мидии — 300 г.
- Сливки 33% — 1 стакан.
- Куриный или рыбный бульон — 1 л.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Корень имбиря — по вкусу.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, красный перец — по вкусу.
- Свежая зелень для подачи.
Приготовление:
- Мидии и креветки разморозить, вымыть и почистить. Очистить и мелко нашинковать лук.
- Разогреть на сильном огне сковороду с оливковым маслом. Пассеровать лук до золотистого цвета.
- В кастрюлю влить бульон, довести до кипения. Уменьшить огонь, посолить, добавить пассерованный лук и натёртый на мелкой тёрке корень имбиря. Накрыть крышкой, томить 10 минут.
- Добавить в суп толчёный чеснок, мидии и креветки, влить сливки. Варить около 3 минут — не дольше, иначе морепродукты станут резиновыми. Посолить, поперчить.
- Выключить огонь и дать супу настояться. Подавать со свежей зеленью и хрустящим хлебом.
Приятного аппетита!
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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру