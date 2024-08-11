Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными

Простые рецепты приготовления вкусной капусты

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы не любите капусту, то наверняка просто еще не нашли лучший рецепт для себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0

Капуста может быть одним из самых универсальных и вкусных овощей, поэтому не бойтесь экспериментировать с рецептами и способами приготовления.

Капуста стир-фрай

Нарежьте капусту тонкими ломтиками и обжарьте ее на горячей сковороде с любимыми овощами (например, болгарским перцем, морковью и горошком). Добавьте немного соевого соуса для пикантного вкуса.

Салат из капусты и яблок

Нашинкуйте капусту и смешайте ее с ломтиками яблока, изюмом и заправкой из йогурта и меда.

Соте из капусты и бекона

Приготовьте бекон до хрустящей корочки, затем обжарьте нарезанную капусту в ароматном беконном жире. Вкус бекона прекрасно дополняет нежность капусты.

Дольки капусты на гриле

Капусту нужно нарезать дольками, смазать их оливковым маслом, приправить солью и перцем. Жарьте их на гриле до тех пор, пока не появится золотистый оттенок.

Капуста и макароны

Обжарьте нашинкованную капусту с чесноком в оливковом масле, затем смешайте ее с любимой приготовленной пастой. Завершите блюдо посыпкой сыра пармезан, чтобы получилось простое, но сытное блюдо.