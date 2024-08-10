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Кулинарный эксперимент, который стоит попробовать: готовим кашу в тыкве

Как сварить аппетитную кашу внутри тыквы
1:50
Еда

Тыква — это не только вкусный и полезный овощ, но и прекрасная посуда для приготовления различных блюд. Одним из таких блюд является каша, приготовленная прямо внутри тыквы. Это не только очень аппетитное и сытное кушанье, но и интересная подача.

Как сварить аппетитную кашу внутри тыквы
Фото: commons.wikimedia.org by Fredde 99, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Тыква — 1 шт. (весом около 1,5 кг)
  • Рис — 1 стакан
  • Вода — 2 стакана
  • Молоко — 1 стакан
  • Сахар — 2-3 ст. л.
  • Корица, ваниль — по вкусу
  • Сливочное масло — 1-2 ст. л.

Приготовление:

  1. Выберите спелую, плотную тыкву округлой или овальной формы. Срежьте верхушку и при помощи ложки и ножа выскребите семена.
  2. В чашу тыквы насыпьте рис. Влейте воду и молоко, добавьте сахар, щепотку ванили и корицы.
  3. Накройте тыкву срезанной крышечкой и поставьте в духовку, разогретую до 180°С. Запекайте около 1,5 часов, пока тыква не станет мягкой.
  4. Достаньте тыкву из духовки, аккуратно перемешайте содержимое. При необходимости добавьте еще молока или воды, чтобы получилась нужная консистенция каши.
  5. Посыпьте корицей или ванильным сахаром. Можно также добавить сливочное масло.

Полученная каша получается очень ароматной и нежной, с приятной сладостью тыквы. Такое блюдо в тыквенной "скорлупе" будет прекрасным дополнением к семейному обеду или ужину. Оно не только вкусное, но и красивое, что понравится и детям, и взрослым.

Приготовление каши в тыкве — отличный способ разнообразить ваше меню и порадовать близких необычным, но очень аппетитным блюдом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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