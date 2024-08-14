Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Картофельный гратен с лисичками: благородное и очень вкусное сочетание
1:46
Картофельный гратен с лисичками — вкусное и ароматное блюдо, которое будет шикарно смотреться на вашем столе. Это французское блюдо готовится из картофеля и лесных грибов, таких как лисички.
Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- лисички — 350-400 грамм;
- сливочное масло — 6 столовых ложек;
- картофель — 6-8 штук;
- сыр — 100-150 грамм;
- пшеничная мука — 4 столовые ложки;
- молоко — 180 миллилитров;
- сливки (33% жирности) — 500 миллилитров;
- соль — 1 чайная ложка;
- белый молотый перец — 1 чайная ложка.
Приготовление
- Промойте лисички под проточной водой и нарежьте крупные грибы на половинки или четвертинки, а мелкие оставьте целыми.
- Разогрейте сковороду с ложкой сливочного масла на среднем огне и обжарьте грибы, помешивая, до испарения жидкости. Остудите.
- Нарежьте картофель тонкими ломтиками, а сыр натрите на крупной тёрке.
- Растопите оставшееся масло на умеренном огне в сковороде, добавьте просеянную муку и готовьте ещё минуту, помешивая.
- Влейте тёплое молоко со сливками, постоянно помешивая, и оставьте соус на огне ещё на 2-3 минуты.
- Посолите и поперчите соус, добавьте крупно натёртый сыр и мешайте до его расплавления.
- Смажьте форму маслом, выложите слой картофеля, затем грибы и полейте соусом. Повторите слои и накройте фольгой.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут, затем снимите фольгу и подрумяньте гратен ещё 15 минут.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру