Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле

Картофельный гратен с лисичками: благородное и очень вкусное сочетание

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельный гратен с лисичками — вкусное и ароматное блюдо, которое будет шикарно смотреться на вашем столе. Это французское блюдо готовится из картофеля и лесных грибов, таких как лисички.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

лисички — 350-400 грамм;

сливочное масло — 6 столовых ложек;

картофель — 6-8 штук;

сыр — 100-150 грамм;

пшеничная мука — 4 столовые ложки;

молоко — 180 миллилитров;

сливки (33% жирности) — 500 миллилитров;

соль — 1 чайная ложка;

белый молотый перец — 1 чайная ложка.

Приготовление