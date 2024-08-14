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Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле

Картофельный гратен с лисичками: благородное и очень вкусное сочетание
1:46
Еда

Картофельный гратен с лисичками — вкусное и ароматное блюдо, которое будет шикарно смотреться на вашем столе. Это французское блюдо готовится из картофеля и лесных грибов, таких как лисички.

Картофельный гратен с лисичками: благородное и очень вкусное сочетание
Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • лисички — 350-400 грамм;
  • сливочное масло — 6 столовых ложек;
  • картофель — 6-8 штук;
  • сыр — 100-150 грамм;
  • пшеничная мука — 4 столовые ложки;
  • молоко — 180 миллилитров;
  • сливки (33% жирности) — 500 миллилитров;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • белый молотый перец — 1 чайная ложка.

Приготовление

  1. Промойте лисички под проточной водой и нарежьте крупные грибы на половинки или четвертинки, а мелкие оставьте целыми.
  2. Разогрейте сковороду с ложкой сливочного масла на среднем огне и обжарьте грибы, помешивая, до испарения жидкости. Остудите.
  3. Нарежьте картофель тонкими ломтиками, а сыр натрите на крупной тёрке.
  4. Растопите оставшееся масло на умеренном огне в сковороде, добавьте просеянную муку и готовьте ещё минуту, помешивая.
  5. Влейте тёплое молоко со сливками, постоянно помешивая, и оставьте соус на огне ещё на 2-3 минуты.
  6. Посолите и поперчите соус, добавьте крупно натёртый сыр и мешайте до его расплавления.
  7. Смажьте форму маслом, выложите слой картофеля, затем грибы и полейте соусом. Повторите слои и накройте фольгой.
  8. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут, затем снимите фольгу и подрумяньте гратен ещё 15 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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