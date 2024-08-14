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Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
1:11
Еда

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Для запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 400 г кабачков;
  • 100 г сыра;
  • 100 г сметаны;
  • зелень по вкусу;
  • 2 куриных яйца;
  • несколько веточек петрушки;
  • 0,5 чайные ложки соли;
  • 0,5 чайные ложки соды;
  • 150 г пшеничной муки.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

  1. Натрите кабачок и отожмите сок.
  2. Мелко нарежьте сыр или натрите его на тёрке и порубите зелень.
  3. Смешайте соду со сметаной и оставьте на 5 минут.
  4. Добавьте яйца, соль, перец и взбейте вилкой. Затем всыпьте муку и перемешайте.
  5. Переложите сыр, кабачок и зелень в полученную массу и тщательно перемешайте.
  6. Выложите смесь в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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