Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами
Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
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Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0
Для запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 400 г кабачков;
- 100 г сыра;
- 100 г сметаны;
- зелень по вкусу;
- 2 куриных яйца;
- несколько веточек петрушки;
- 0,5 чайные ложки соли;
- 0,5 чайные ложки соды;
- 150 г пшеничной муки.
Процесс приготовления состоит из следующих шагов:
- Натрите кабачок и отожмите сок.
- Мелко нарежьте сыр или натрите его на тёрке и порубите зелень.
- Смешайте соду со сметаной и оставьте на 5 минут.
- Добавьте яйца, соль, перец и взбейте вилкой. Затем всыпьте муку и перемешайте.
- Переложите сыр, кабачок и зелень в полученную массу и тщательно перемешайте.
- Выложите смесь в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру