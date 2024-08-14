Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Для запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:

400 г кабачков;

100 г сыра;

100 г сметаны;

зелень по вкусу;

2 куриных яйца;

несколько веточек петрушки;

0,5 чайные ложки соли;

0,5 чайные ложки соды;

150 г пшеничной муки.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов: