Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У туристов, отдыхавших в Кавказских Минеральных Водах, остались плохие впечатления
Сервис оценки смартфонов с роботами-консультантами заработал в России
Отжимание на брусьях — лучшее упражнение для трицепса
Методы борьбы с фитофторозом томатов
"Динамо" Махачкала заявило иранского футболиста
Запеченные кабачки с сыром — лучший рецепт
Осенний уход за собой: какие средства необходимы для красоты кожи и волос?
Интерьер квартиры, который прост в уборке
В 2024 году вырос спрос на нотариальную фиксацию строительных дефектов

Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом

Томатный суп-пюре с фасолью: чеснок и базилик придают ему изумительный аромат
1:19
Еда

Томатный суп-пюре с фасолью — это вкусное и питательное блюдо, которое подойдёт для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Этот суп-пюре готовится из спелых помидоров, консервированной фасоли, чеснока, лука, розмарина и оливкового масла.

Томатный суп-пюре с фасолью: чеснок и базилик придают ему изумительный аромат
Фото: Salmorejo by Javier Lastras from España/Spain

Ингредиенты:

  • помидоры — 1300 г,
  • консервированная белая фасоль — 250-300 г,
  • лук — 1 штука,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • оливковое масло — 3 ст. л.,
  • розмарин — 1 веточка,
  • пармезан — 50 г,
  • воды — 350 мл,
  • базилик — для украшения,
  • помидоры черри — для украшения,
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Процесс приготовления начинается с обжаривания лука и чеснока на среднем огне.
  2. Затем добавляются помидоры, фасоль, розмарин и вода. Всё вместе варится на медленном огне до тех пор, пока помидоры не станут мягкими.
  3. После этого суп пюрируется блендером до однородной консистенции.
  4. В конце приготовления добавляется тёртый пармезан и суп тщательно перемешивается.
  5. Перед подачей на стол суп украшается помидорами черри, листьями базилика и поливается оливковым маслом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
Последние материалы
Отжимание на брусьях — лучшее упражнение для трицепса
Методы борьбы с фитофторозом томатов
"Динамо" Махачкала заявило иранского футболиста
Запеченные кабачки с сыром — лучший рецепт
Осенний уход за собой: какие средства необходимы для красоты кожи и волос?
Томатный суп-пюре с фасолью: чеснок и базилик придают ему изумительный аромат
Интерьер квартиры, который прост в уборке
В 2024 году вырос спрос на нотариальную фиксацию строительных дефектов
Айсберг А23а вращается на месте последние 8 месяцев
Как работает страховка банковских карт: защита от мошенников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.