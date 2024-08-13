Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом

Томатный суп-пюре с фасолью: чеснок и базилик придают ему изумительный аромат

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатный суп-пюре с фасолью — это вкусное и питательное блюдо, которое подойдёт для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Этот суп-пюре готовится из спелых помидоров, консервированной фасоли, чеснока, лука, розмарина и оливкового масла.

Фото: Salmorejo by Javier Lastras from España/Spain

Ингредиенты:

помидоры — 1300 г,

консервированная белая фасоль — 250-300 г,

лук — 1 штука,

чеснок — 2 зубчика,

оливковое масло — 3 ст. л.,

розмарин — 1 веточка,

пармезан — 50 г,

воды — 350 мл,

базилик — для украшения,

помидоры черри — для украшения,

соль, перец — по вкусу.

Приготовление