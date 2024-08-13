Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом

Томатный суп-пюре с фасолью — это вкусное и питательное блюдо, которое подойдёт для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Этот суп-пюре готовится из спелых помидоров, консервированной фасоли, чеснока, лука, розмарина и оливкового масла.
Фото: Salmorejo by Javier Lastras from España/Spain
Ингредиенты:
помидоры — 1300 г,
консервированная белая фасоль — 250-300 г,
лук — 1 штука,
чеснок — 2 зубчика,
оливковое масло — 3 ст. л.,
розмарин — 1 веточка,
пармезан — 50 г,
воды — 350 мл,
базилик — для украшения,
помидоры черри — для украшения,
соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Процесс приготовления начинается с обжаривания лука и чеснока на среднем огне.
Затем добавляются помидоры, фасоль, розмарин и вода. Всё вместе варится на медленном огне до тех пор, пока помидоры не станут мягкими.
После этого суп пюрируется блендером до однородной консистенции.
В конце приготовления добавляется тёртый пармезан и суп тщательно перемешивается.
Перед подачей на стол суп украшается помидорами черри, листьями базилика и поливается оливковым маслом.