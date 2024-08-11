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Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов

Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
1:00
Еда

Куриное филе — часто используемый ингредиент для различных салатов. Однако, чтобы ваше блюдо получилось по-настоящему вкусным, важно правильно приготовить филе. Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жестким или переваренным.

Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, PDM

Чтобы добиться нежного, мягкого и сочного куриного филе, убедитесь в его свежести и предпочтительно используйте охлажденное мясо.

Как правильно отварить филе:

  1. Сначала опустите курицу в кастрюлю с кипящей водой. В этот момент добавьте специи.
  2. Для двух кусочков филе достаточно пяти горошин черного перца и щепотки соли. Также рекомендуется добавить лавровый лист, три измельчённых зубчика чеснока и половину луковицы.
  3. Варите филе не более 20 минут.

После варки не спешите сливать воду — дайте филе остыть прямо в бульоне. Так оно получится более сочным и нежным.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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