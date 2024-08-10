Сосиски в кляре из поленты или корн-доги — вкусный и оригинальный рецепт
Интересный рецепт корн-догов
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Сосиска в кляре из поленты — это безумно вкусно и несложно.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
На 8 порций понадобится: 8 сосисок, 2 ст. л. муки.
Для теста: 100 г пшеничной муки, 100 г кукурузной крупы (поленты), 90 мл молока, 15 г сахара, 5 г разрыхлителя, 5 г соды, 2 г паприки, 1 яйцо.
Для фритюра: 350 мл растительного масла.
Время приготовления: 30 минут.
Приготовление:
- В чаше соедините все компоненты для теста кроме пшеничной муки, перемешайте.
- Частями введите муку, каждый раз тщательно промешивая тесто.
- Консистенция должна получиться кашеобразной. Оставьте кляр на пару минут минуты, чтобы он загустел. Он не должен стекать с сосисок, как вода. Если он жидковат, добавьте ещё муки.
- Перелейте тесто в высокий узкий стакан.
- Сосиски отварите.
- Каждую сосиску насадите на деревянную шпажку и обваляйте в муке.
- В небольшой сковороде нагрейте растительное масло до 180-185 градусов.
- Сосиску обмакните в кляр вращательными движениями. Немного потрясите вертикально над стаканом, чтобы убрать излишки теста.
- Положите сосиску в кипящее масло и лопаткой потихоньку перекатывайте её по сковороде 2-3 минуты. Точно также поступите со всеми сосисками.
- Готовые сосиски положите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.
Подавать корн-доги можно с любыми соусами.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру