Сосиски в кляре из поленты или корн-доги — вкусный и оригинальный рецепт

Интересный рецепт корн-догов

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Сосиска в кляре из поленты — это безумно вкусно и несложно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

На 8 порций понадобится: 8 сосисок, 2 ст. л. муки.

Для теста: 100 г пшеничной муки, 100 г кукурузной крупы (поленты), 90 мл молока, 15 г сахара, 5 г разрыхлителя, 5 г соды, 2 г паприки, 1 яйцо.

Для фритюра: 350 мл растительного масла.

Время приготовления: 30 минут.

Приготовление:

В чаше соедините все компоненты для теста кроме пшеничной муки, перемешайте. Частями введите муку, каждый раз тщательно промешивая тесто. Консистенция должна получиться кашеобразной. Оставьте кляр на пару минут минуты, чтобы он загустел. Он не должен стекать с сосисок, как вода. Если он жидковат, добавьте ещё муки. Перелейте тесто в высокий узкий стакан. Сосиски отварите. Каждую сосиску насадите на деревянную шпажку и обваляйте в муке. В небольшой сковороде нагрейте растительное масло до 180-185 градусов. Сосиску обмакните в кляр вращательными движениями. Немного потрясите вертикально над стаканом, чтобы убрать излишки теста. Положите сосиску в кипящее масло и лопаткой потихоньку перекатывайте её по сковороде 2-3 минуты. Точно также поступите со всеми сосисками. Готовые сосиски положите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.

Подавать корн-доги можно с любыми соусами.