Эти продукты делают вас голоднее: что нужно знать

Продукты, вызывающие голод: как выбрать еду, чтобы оставаться сытым

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие популярные продукты питания не только не утоляют голод, но и могут усиливать его. Например, обезжиренный йогурт с подсластителями не обеспечит длительное чувство сытости, а фруктовые смузи без белка и овощей вызовут скачки сахара в крови, что быстро приведет к повторному чувству голода.

Фото: commons.wikimedia.org by Jasper, CC BY 2.0

Также в список входят продукты с высоким содержанием натрия и простых углеводов, такие как солёные закуски, белый рис и хлеб, которые вызывают желание есть больше.

Чтобы избежать голода, стоит выбирать продукты, богатые клетчаткой, белками и полезными жирами, такие как жирный йогурт с ягодами и мюсли или цельнозерновые продукты.