Этот сухофрукт заменит ваши сладости и омолодит кожу

Почему чернослив должен быть в вашем рационе: как и зачем его употреблять

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Чернослив, несмотря на предупреждения диетологов о его калорийности и возможных вредных добавках, является ценным продуктом для здоровья. Он обладает множеством полезных свойств, превосходя свежие сливы по содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов.

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Чернослив улучшает работу пищеварительной системы, помогает контролировать вес и защищает организм от различных заболеваний, включая остеопороз и рак. Этот сухофрукт также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, работу мозга, эмоциональное состояние и зрение.

Чернослив активно используется в косметологии для омоложения кожи и ухода за волосами, благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Однако, употреблять его стоит умеренно и постепенно вводить в рацион.