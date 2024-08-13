Этот сухофрукт заменит ваши сладости и омолодит кожу

Чернослив, несмотря на предупреждения диетологов о его калорийности и возможных вредных добавках, является ценным продуктом для здоровья. Он обладает множеством полезных свойств, превосходя свежие сливы по содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов.
Чернослив улучшает работу пищеварительной системы, помогает контролировать вес и защищает организм от различных заболеваний, включая остеопороз и рак. Этот сухофрукт также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, работу мозга, эмоциональное состояние и зрение.
Чернослив активно используется в косметологии для омоложения кожи и ухода за волосами, благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Однако, употреблять его стоит умеренно и постепенно вводить в рацион.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.