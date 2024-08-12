Эти простые способы сушки трав изменят ваш подход к готовке

Как правильно сушить травы дома: экономия и идеальные приправы

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Высушивание трав в домашних условиях — это не только экономия, но и способ создать идеальные приправы с насыщенным вкусом и ароматом. Свежие травы часто остаются невостребованными и портятся, но, научившись сушить их самостоятельно, можно сохранить их надолго.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Травы с древесными стеблями, такими как орегано, розмарин, тимьян и лавровый лист, лучше всего сушить на воздухе, а более мягкие, например, базилик или мята, требуют более быстрого метода, чтобы избежать появления плесени. Существует четыре основных способа сушки: на воздухе, в духовке, в микроволновке и с помощью дегидратора.

Каждый из них имеет свои особенности и требует определённого подхода. Воздушная сушка — наиболее простой и безопасный метод, хотя и требует больше времени. Микроволновка и духовка ускоряют процесс, но требуют постоянного внимания. Дегидратор же обеспечивает равномерное высушивание.

Готовые сушеные травы могут храниться в герметичных контейнерах до года, но лучше использовать их в течение трёх месяцев для максимального вкуса и аромата.