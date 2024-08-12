Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор Алексей Осипов: "Священник не может требовать отчёта о плотских грехах"
Врач Поляков: какао и рыба помогут ускорить метаболизм после 40 лет
Пять штурмовиков 80-й бригады ВСУ взяты в плен в Курской области
Ученые обнаружили новую геологическую связь между Землей и Венерой
Турция, вероятно, не откажется от системы "всё включено"
Ченнинг Татум планирует переснять культовую драму "Привидение"
PlayWay анонсировала новую игру-симулятор Plane Graveyard Simulator
Россияне стали страховать даже почву на участках
Михаил Мишустин поручил конкретизировать меры по улучшению жилищной инфраструктуры

Эти простые способы сушки трав изменят ваш подход к готовке

Как правильно сушить травы дома: экономия и идеальные приправы
1:13
Еда

Высушивание трав в домашних условиях — это не только экономия, но и способ создать идеальные приправы с насыщенным вкусом и ароматом. Свежие травы часто остаются невостребованными и портятся, но, научившись сушить их самостоятельно, можно сохранить их надолго.

Как правильно сушить травы дома: экономия и идеальные приправы
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Травы с древесными стеблями, такими как орегано, розмарин, тимьян и лавровый лист, лучше всего сушить на воздухе, а более мягкие, например, базилик или мята, требуют более быстрого метода, чтобы избежать появления плесени. Существует четыре основных способа сушки: на воздухе, в духовке, в микроволновке и с помощью дегидратора.

Каждый из них имеет свои особенности и требует определённого подхода. Воздушная сушка — наиболее простой и безопасный метод, хотя и требует больше времени. Микроволновка и духовка ускоряют процесс, но требуют постоянного внимания. Дегидратор же обеспечивает равномерное высушивание.

Готовые сушеные травы могут храниться в герметичных контейнерах до года, но лучше использовать их в течение трёх месяцев для максимального вкуса и аромата.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
Турция, вероятно, не откажется от системы "всё включено"
Ченнинг Татум планирует переснять культовую драму "Привидение"
PlayWay анонсировала новую игру-симулятор Plane Graveyard Simulator
Россияне стали страховать даже почву на участках
Михаил Мишустин поручил конкретизировать меры по улучшению жилищной инфраструктуры
Зампред ЦБ Заботкин: массовая льготная ипотека не повышает доступность жилья
Газпром уменьшил объёмы транспортировки газа в Европу
Строительство дачного дома на осень откладывать не стоит
Лук нужно хранить в тёмном и сухом месте
Что полезнее для здоровья: гречка или рис?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.