Некоторые люди используют микроволновые печи только для разогрева еды, но там можно легко приготовить некоторые блюда.
Выложите чипсы из тортильи на тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи, добавьте сыр и любимые начинки, затем недолго готовьте в печи, пока сыр не расплавится.
Взбейте яйца в кружку, добавьте овощи, сыр и щепотку соли. Разогрейте смесь в микроволновой печи пару минут, и у вас получится простой омлет.
Смешайте рис, бульон и овощи в блюде, пригодном для использования в микроволновой печи. Готовьте ризотто короткими интервалами, помешивая периодически.
Разомните спелый банан в кружке, добавьте муку, сахар и немного разрыхлителя. Готовьте в кружке несколько минут.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.