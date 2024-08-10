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Не только для разогрева еды: что интересного можно приготовить в микроволновке

Идеи блюд для приготовления в микроволновке
1:00
Еда

Некоторые люди используют микроволновые печи только для разогрева еды, но там можно легко приготовить некоторые блюда.

Идеи блюд для приготовления в микроволновке
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Начос в микроволновой печи

Выложите чипсы из тортильи на тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи, добавьте сыр и любимые начинки, затем недолго готовьте в печи, пока сыр не расплавится.

Омлет

Взбейте яйца в кружку, добавьте овощи, сыр и щепотку соли. Разогрейте смесь в микроволновой печи пару минут, и у вас получится простой омлет.

Ризотто в микроволновой печи

Смешайте рис, бульон и овощи в блюде, пригодном для использования в микроволновой печи. Готовьте ризотто короткими интервалами, помешивая периодически.

Банановый хлеб в микроволновке в кружке

Разомните спелый банан в кружке, добавьте муку, сахар и немного разрыхлителя. Готовьте в кружке несколько минут.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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