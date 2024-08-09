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Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно

Узнайте, как правильно закатывать банки для хранения
2:10
Еда

Закатывание банок — важный этап консервации овощей, фруктов и других продуктов на зиму. Правильно выполненная закатка обеспечивает длительное хранение заготовок и предотвращает их порчу. Однако многие хозяйки допускают ошибки на этом этапе, что может свести на нет все их усилия. Разберёмся, как закатывать банки правильно.

Узнайте, как правильно закатывать банки для хранения
Фото: commons.wikimedia.org by Богдана Шак, CC BY-SA 4.0

Подготовка банок и крышек

Перед закаткой тщательно вымойте банки и крышки горячей водой с содой или специальным средством для мытья посуды. Это необходимо для удаления любых загрязнений, которые могут нарушить герметичность закатки.

После мытья банки и крышки нужно ошпарить кипятком и просушить. Крышки также важно прокипятить в воде в течение 5-7 минут, чтобы активировать резиновое кольцо.

Укладка продукта в банки

Наполняя банки продуктом, оставляйте небольшое свободное пространство сверху. Это так называемая "головка" — место для расширения содержимого при нагреве. Оптимальная высота "головки" — 1,5-2 см.

Следите, чтобы содержимое было уложено плотно, без воздушных пустот. Это позволит избежать вспучивания крышек при хранении.

Процесс закатывания

Для закатывания понадобится специальный ключ или закаточная машинка. Крышку следует накрутить на горловину банки до упора, при этом не сильно затягивая.

Затем с помощью ключа или машинки плавно проворачивайте крышку, постепенно увеличивая усилие. Так вы добьетесь полной герметизации.

После закатки переверните банку вверх дном и дайте ей остыть. Убедитесь, что крышка полностью прогнулась внутрь — это значит, что вакуум создан правильно.

Хранение закатанных банок

Идеальная температура для хранения закатанных банок — 10-15°C. Избегайте резких перепадов температуры, так как это может нарушить герметичность.

Храните банки в темном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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