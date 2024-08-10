Как приготовить вкусную пиццу с использованием тарталеток
Готовим пиццу в тарталетках
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Представляем вашему вниманию рецепт оригинального блюда — пиццы в тарталетках. Готовить её значительно проще, чем обычную пиццу. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Тарталетки — 10 шт.
- Помидоры черри — 6 шт.
- Копчёная колбаса — 100 г
- Солёные огурцы — 50 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Кетчуп — 100 г
Приготовление:
- Натереть сыр на средней тёрке.
- Нарезать колбасу маленькими кубиками, а огурцы и помидоры черри — кружочками.
- На дно тарталеток выложить кетчуп. Затем 1-2 кружочка солёного огурца и немного колбасы. Посыпать сыром. Сверху положить кружочки помидора.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Пицца в тарталетках готова!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру