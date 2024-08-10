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Как приготовить вкусную пиццу с использованием тарталеток

Готовим пиццу в тарталетках
0:55
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт оригинального блюда — пиццы в тарталетках. Готовить её значительно проще, чем обычную пиццу. Рассказываем, как именно.

Готовим пиццу в тарталетках
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Тарталетки — 10 шт.
  • Помидоры черри — 6 шт.
  • Копчёная колбаса — 100 г
  • Солёные огурцы — 50 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Кетчуп — 100 г

Приготовление:

  1. Натереть сыр на средней тёрке.
  2. Нарезать колбасу маленькими кубиками, а огурцы и помидоры черри — кружочками.
  3. На дно тарталеток выложить кетчуп. Затем 1-2 кружочка солёного огурца и немного колбасы. Посыпать сыром. Сверху положить кружочки помидора.
  4. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Пицца в тарталетках готова!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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