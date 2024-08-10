Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда

Рецепт слоёной яичницы: аппетитный и сытный завтрак за несколько минут

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Популярным выбором для утреннего приёма пищи является яичница. Обычно хозяйки знают только о двух её разновидностях: глазунья и болтунья. Однако, существует и другие виды этого блюда, такие как слоёная яичница, которая, несмотря на свою малую известность, имеет свои преимущества.

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Слоёная яичница привлекает необычным оформлением и аппетитным внешним видом. Это блюдо не только вкусное, но и питательное, обеспечивающее заряд энергии на начало дня.

Ингредиенты

Для приготовления слоёной яичницы понадобятся яйца, которые необходимо разделить на белки и желтки. Возьмите пять яиц и аккуратно отделите белки от желтков, поместив их в две разные миски. Взбейте белки и желтки вилкой.

Для начинки можно использовать следующие ингредиенты:

Ломтики сыра

Небольшие помидоры

Колбасу

Зелень

Приготовление слоёной яичницы

На сковороде растопите небольшой кусочек сливочного масла. Сливочное масло предпочтительнее растительного, так как оно придаёт блюду более насыщенный вкус. Вылейте половину взбитых белков на раскалённую сковороду. Сверху на белки выложите часть начинки, которую хотите оставить в центре блюда. Обычно это ломтики сыра и зелень, но можно добавить и нарезанную колбасу. Когда белок немного схватится, сложите его пополам. На свободную часть сковороды вылейте половину желтков и добавьте ещё часть начинки. Когда желток слегка схватится, сложите его вместе с белком, оставив свободное место на сковороде. Повторите процедуру с оставшимися белками и желтками, выкладывая их на свободные части сковороды, и добавляйте оставшуюся начинку. Когда последний слой белка будет готов, снова сложите блюдо пополам, снимите его с плиты и выложите на тарелку.

Слоёная яичница готова.