"Большая нагрузка": врач назвала заболевания, при которых арбуз может быть опасен

Гастроэнтеролог Мельникова: при болезнях печени нельзя злоупотреблять арбузом

Людям с болезнями печени, такими как гепатит и цирроз, нужно с осторожностью употреблять арбуз, рассказала "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Мельникова.

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"Арбуз — это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода", — объяснила эксперт.

Мельникова добавила, что полосатой ягодой нельзя злоупотреблять и при высоком уровне калия в крови. Во избежание сердечной аритмии порция арбуза не должна превышать 200 г в день, подчеркнула она.

Также арбуз, за счёт большого количества фруктозы, может вызвать быстрое повышение сахара в крови, поэтому люди с избыточной массой тела, ожирением и сахарным диабетом должны употреблять его очень осторожно, подытожила гастроэнтеролог.