Фаршированные шампиньоны: для того, чтобы их приготовить, нужны всего три ингредиента

Фаршированные шампиньоны — это изысканное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным украшением любого стола. Это универсальное блюдо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0
Ингредиенты:
400 г свежих шампиньонов,
1 луковица,
100 г сливок (15%).
Чтобы приготовить фаршированные шампиньоны, выполните следующие шаги:
У шампиньонов удалите ножки. Если грибы крупные, извлеките внутреннюю часть с перегородками с помощью ложки. Если шампиньоны небольшие, аккуратно срежьте нижнюю часть ножки, чтобы было удобнее фаршировать.
Мелко нарежьте ножки и перегородки от грибов, а также лук. Обжарьте нарезанные грибы на сильном огне, добавьте измельчённый лук и готовьте до мягкости.
Добавьте сливки, поперчите и посолите (уровень соли должен быть немного выше среднего, так как шляпки будут несолёными).
Нафаршируйте шляпки подготовленной начинкой и отправьте их в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Также можно обжарить их на плите в сковороде под крышкой в течение 15 минут, не добавляя масло, так как шампиньоны выделяют достаточно сока.