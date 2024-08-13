Фаршированные шампиньоны: для того, чтобы их приготовить, нужны всего три ингредиента

Фаршированные шампиньоны: их можно запечь в духовке или просто пожарить на сковороде

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные шампиньоны — это изысканное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным украшением любого стола. Это универсальное блюдо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Ингредиенты:

400 г свежих шампиньонов,

1 луковица,

100 г сливок (15%).

Чтобы приготовить фаршированные шампиньоны, выполните следующие шаги: