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Фаршированные шампиньоны: для того, чтобы их приготовить, нужны всего три ингредиента

Фаршированные шампиньоны: их можно запечь в духовке или просто пожарить на сковороде
1:19
Еда

Фаршированные шампиньоны — это изысканное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным украшением любого стола. Это универсальное блюдо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Фаршированные шампиньоны: их можно запечь в духовке или просто пожарить на сковороде
Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 400 г свежих шампиньонов,
  • 1 луковица,
  • 100 г сливок (15%).

Чтобы приготовить фаршированные шампиньоны, выполните следующие шаги:

  1. У шампиньонов удалите ножки. Если грибы крупные, извлеките внутреннюю часть с перегородками с помощью ложки. Если шампиньоны небольшие, аккуратно срежьте нижнюю часть ножки, чтобы было удобнее фаршировать.
  2. Мелко нарежьте ножки и перегородки от грибов, а также лук. Обжарьте нарезанные грибы на сильном огне, добавьте измельчённый лук и готовьте до мягкости.
  3. Добавьте сливки, поперчите и посолите (уровень соли должен быть немного выше среднего, так как шляпки будут несолёными).
  4. Нафаршируйте шляпки подготовленной начинкой и отправьте их в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут. Также можно обжарить их на плите в сковороде под крышкой в течение 15 минут, не добавляя масло, так как шампиньоны выделяют достаточно сока.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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