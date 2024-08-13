Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта

Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Огуречный салат по-гречески — лёгкое и вкусное блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, картошкой и другими блюдами. Этот рецепт прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

огурец (салатный, 200 г) — 1 шт.;

яйцо куриное варёное — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — 2 ст. л.;

укроп — 2 ст. л.;

простокваша — 100 мл;

масло оливковое или подсолнечное — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный свежемолотый — по вкусу;

уксус (винный или яблочный) — 1 ст. л.

Приготовление

Хорошо вымойте длинный салатный огурец (200 г), разрежьте его вдоль и нарежьте дольками. Посолите и оставьте на 10 минут. Очистите яйца от скорлупы и мелко нарежьте. Измельчите чеснок на мелкой тёрке или через пресс. Мелко порубите петрушку и укроп. Смешайте простоквашу с маслом, добавьте яйца, чеснок и зелень. Добавьте уксус (по желанию и вкусу). Добавьте огурцы с выделившимся соком и перемешайте. Посыпьте свежемолотым чёрным перцем.

Подавайте салат холодным.