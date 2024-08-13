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Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта

Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
1:18
Еда

Огуречный салат по-гречески — лёгкое и вкусное блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, картошкой и другими блюдами. Этот рецепт прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов.

Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • огурец (салатный, 200 г) — 1 шт.;
  • яйцо куриное варёное — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • петрушка — 2 ст. л.;
  • укроп — 2 ст. л.;
  • простокваша — 100 мл;
  • масло оливковое или подсолнечное — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный свежемолотый — по вкусу;
  • уксус (винный или яблочный) — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Хорошо вымойте длинный салатный огурец (200 г), разрежьте его вдоль и нарежьте дольками. Посолите и оставьте на 10 минут.
  2. Очистите яйца от скорлупы и мелко нарежьте. Измельчите чеснок на мелкой тёрке или через пресс. Мелко порубите петрушку и укроп.
  3. Смешайте простоквашу с маслом, добавьте яйца, чеснок и зелень.
  4. Добавьте уксус (по желанию и вкусу).
  5. Добавьте огурцы с выделившимся соком и перемешайте. Посыпьте свежемолотым чёрным перцем.

Подавайте салат холодным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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