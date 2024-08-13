Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
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Огуречный салат по-гречески — лёгкое и вкусное блюдо, которое прекрасно сочетается с мясом, картошкой и другими блюдами. Этот рецепт прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- огурец (салатный, 200 г) — 1 шт.;
- яйцо куриное варёное — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- петрушка — 2 ст. л.;
- укроп — 2 ст. л.;
- простокваша — 100 мл;
- масло оливковое или подсолнечное — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный свежемолотый — по вкусу;
- уксус (винный или яблочный) — 1 ст. л.
Приготовление
- Хорошо вымойте длинный салатный огурец (200 г), разрежьте его вдоль и нарежьте дольками. Посолите и оставьте на 10 минут.
- Очистите яйца от скорлупы и мелко нарежьте. Измельчите чеснок на мелкой тёрке или через пресс. Мелко порубите петрушку и укроп.
- Смешайте простоквашу с маслом, добавьте яйца, чеснок и зелень.
- Добавьте уксус (по желанию и вкусу).
- Добавьте огурцы с выделившимся соком и перемешайте. Посыпьте свежемолотым чёрным перцем.
Подавайте салат холодным.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру