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Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром

Курица в сливочном соусе с огурцами: шикарная идея для воскресного обеда или ужина
1:27
Еда

Курица в сливочном соусе с огурцами — это простое и вкусное блюдо, которое украсит воскресный семейный обед.

Курица в сливочном соусе с огурцами: шикарная идея для воскресного обеда или ужина
Фото: flickr.com by bazzadarambler, CC BY 2.0

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриные бёдра или голени — 2 штуки;
  • маринованные огурцы — 200 грамм;
  • белый лук — 150 грамм;
  • растительное масло — 30 миллилитров;
  • огуречный рассол — 200 миллилитров;
  • куриный бульон — 200 миллилитров;
  • сливки 33-35% жирности — 150 миллилитров;
  • соль и чёрный свежемолотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Нарежьте лук и огурцы небольшими кубиками.
  2. Натрите курицу солью и обжарьте её в растительном масле до золотистого цвета.
  3. Уберите курицу со сковороды и обжарьте лук до мягкости. Затем влейте огуречный рассол и уварите его наполовину. Добавьте огурцы и доведите всё до кипения.
  4. Верните курицу в сковороду и залейте бульоном. Если у вас нет готового бульона, используйте горячую воду.
  5. Смешайте сливки с небольшим количеством жидкости со сковороды и вылейте смесь к курице. Доведите до кипения, попробуйте на соль и перец, а затем поместите в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте 25-30 минут.
  6. Подавайте курицу с зеленью и вашим любимым гарниром.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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