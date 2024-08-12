Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром

Курица в сливочном соусе с огурцами — это простое и вкусное блюдо, которое украсит воскресный семейный обед.
Фото: flickr.com by bazzadarambler, CC BY 2.0
Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
куриные бёдра или голени — 2 штуки;
маринованные огурцы — 200 грамм;
белый лук — 150 грамм;
растительное масло — 30 миллилитров;
огуречный рассол — 200 миллилитров;
куриный бульон — 200 миллилитров;
сливки 33-35% жирности — 150 миллилитров;
соль и чёрный свежемолотый перец — по вкусу.
Процесс приготовления
Нарежьте лук и огурцы небольшими кубиками.
Натрите курицу солью и обжарьте её в растительном масле до золотистого цвета.
Уберите курицу со сковороды и обжарьте лук до мягкости. Затем влейте огуречный рассол и уварите его наполовину. Добавьте огурцы и доведите всё до кипения.
Верните курицу в сковороду и залейте бульоном. Если у вас нет готового бульона, используйте горячую воду.
Смешайте сливки с небольшим количеством жидкости со сковороды и вылейте смесь к курице. Доведите до кипения, попробуйте на соль и перец, а затем поместите в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте 25-30 минут.
Подавайте курицу с зеленью и вашим любимым гарниром.