Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром

Курица в сливочном соусе с огурцами: шикарная идея для воскресного обеда или ужина

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица в сливочном соусе с огурцами — это простое и вкусное блюдо, которое украсит воскресный семейный обед.

Фото: flickr.com by bazzadarambler, CC BY 2.0

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные бёдра или голени — 2 штуки;

маринованные огурцы — 200 грамм;

белый лук — 150 грамм;

растительное масло — 30 миллилитров;

огуречный рассол — 200 миллилитров;

куриный бульон — 200 миллилитров;

сливки 33-35% жирности — 150 миллилитров;

соль и чёрный свежемолотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления