Готовим восхитительную свекольную икру
Рецепт полезной и вкусной свекольной икры
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Свекольная икра — интересное, полезное и вкусное блюдо. Прекрасная замена кабачковой икры. Рассказываем, как её приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Свёкла — 500 г
- Помидор — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Лимон — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 4 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Сахар — 1 ст.л.
Приготовление:
- Отварить свёклу. Измельчить её с помощью блендера.
- Лук мелко нарезать.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить лук.
- В миске смешать свёклу и лук. Снова измельчить при помощи блендера.
- Помидоры нарезать маленькими кубиками.
- На сковороду налить масла и обжарить помидоры.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Выжать немного сока из лимона.
- К свёкле и луку добавить помидоры, чеснок, соль, сахар и сок лимона. Перемешать. Тушить на медленном огне в течение 20 минут, помешивая. Блюдо готово!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру