Обратный эффект: почему диеты могут спровоцировать набор веса вместо похудения

Эксперт Королёва: диеты могут привести к набору веса вместо похудения

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Люди привыкли считать диеты эффективным способом похудения, однако в ряде случаев ограничения в питании могут сработать наоборот и спровоцировать набор веса, рассказала "Радио 1" специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметила, что диета - медицинское понятие, которое связано с нарушением функции почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и т. д.

«Я не очень люблю слово «диеты», хотя они имеют место. Когда человек ложится в стационар, согласно своей патологии, ему может быть назначена диета», — пояснила Королёва.

По словам диетолога, многие люди выбирают системы похудения в интернете, что говорит о небрежном отношении к своему телу.

«Проще, сидя в интернете, найти самую доступную диету, купить продукты и принимать в постулированном режиме. Результат, может, и будет, но кратковременный. Потом организм обязательно компенсирует килограммы и приведёт за собой парочку проблем. Люди не несут ответственность за собственное здоровье, а надо бы», — посетовала врач.

Королёва посоветовала вместо интернета проконсультироваться с врачом, который подберёт подходящую систему питания исходя из индивидуальных особенностей человека. Также эксперт напомнила, что в рационе должны быть представлены разные группы продуктов: источники полноценного белка, сезонные фрукты и овощи, зерновые. При этом нужно равномерно распределять их в течение дня, подытожила она.