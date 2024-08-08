Обратный эффект: почему диеты могут спровоцировать набор веса вместо похудения

Люди привыкли считать диеты эффективным способом похудения, однако в ряде случаев ограничения в питании могут сработать наоборот и спровоцировать набор веса, рассказала "Радио 1" специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.
Эксперт отметила, что диета - медицинское понятие, которое связано с нарушением функции почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и т. д.
«Я не очень люблю слово «диеты», хотя они имеют место. Когда человек ложится в стационар, согласно своей патологии, ему может быть назначена диета», — пояснила Королёва.
По словам диетолога, многие люди выбирают системы похудения в интернете, что говорит о небрежном отношении к своему телу.
«Проще, сидя в интернете, найти самую доступную диету, купить продукты и принимать в постулированном режиме. Результат, может, и будет, но кратковременный. Потом организм обязательно компенсирует килограммы и приведёт за собой парочку проблем. Люди не несут ответственность за собственное здоровье, а надо бы», — посетовала врач.
Королёва посоветовала вместо интернета проконсультироваться с врачом, который подберёт подходящую систему питания исходя из индивидуальных особенностей человека. Также эксперт напомнила, что в рационе должны быть представлены разные группы продуктов: источники полноценного белка, сезонные фрукты и овощи, зерновые. При этом нужно равномерно распределять их в течение дня, подытожила она.
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