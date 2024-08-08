Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне

Торт Наполеон — настоящая классика русской кондитерской школы. Этот многослойный десерт с нежным заварным кремом и хрустящим слоеным тестом давно полюбился ценителям сладкого во всем мире. И хотя приготовление торта Наполеона может показаться трудоемким, на самом деле его вполне реально воссоздать и в домашних условиях.
1. Просейте муку горкой на рабочую поверхность, сделайте в центре углубление.
2. Нарежьте холодное масло кубиками и добавьте в муку. Разотрите ингредиенты пальцами до получения крупитчатой структуры.
3. Постепенно, по 1-2 ст. л., добавляйте ледяную воду, вымешивая тесто в единый ком.
4. Сформируйте из теста диск, обверните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
1. В кастрюле смешайте яичные желтки, сахар и муку. Постепенно вливая молоко, доведите смесь до кипения, помешивая.
2. Варите крем на медленном огне 10-15 минут, пока он не загустеет до состояния густого пудинга.
3. Остудите крем, затем взбейте с размягченным сливочным маслом до однородной пышной массы.
1. Разделите охлажденное тесто на 8-10 равных частей. Раскатайте каждый кусок в тонкий круг.
2. Выложите круги на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 200°C духовке по 7-10 минут до золотистого цвета.
3. Остывшие коржи смажьте кремом, сложите в 8-10 слоев.
4. Верхний корж можно присыпать сахарной пудрой или украсить кремом.
5. Поместите торт на ночь в холодильник, чтобы коржи пропитались.
Теперь ваш домашний торт Наполеон готов! Наслаждайтесь изумительным вкусом этого легендарного десерта. Приятного аппетита!
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