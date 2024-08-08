Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне

Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт Наполеон — настоящая классика русской кондитерской школы. Этот многослойный десерт с нежным заварным кремом и хрустящим слоеным тестом давно полюбился ценителям сладкого во всем мире. И хотя приготовление торта Наполеона может показаться трудоемким, на самом деле его вполне реально воссоздать и в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для теста:

500 г муки

250 г сливочного масла

1 ч. л. соли

120-150 мл ледяной воды

Ингредиенты для крема:

6 яичных желтков

1 л молока

200 г сахара

100 г муки

200 г сливочного масла

Приготовление теста:

1. Просейте муку горкой на рабочую поверхность, сделайте в центре углубление.

2. Нарежьте холодное масло кубиками и добавьте в муку. Разотрите ингредиенты пальцами до получения крупитчатой структуры.

3. Постепенно, по 1-2 ст. л., добавляйте ледяную воду, вымешивая тесто в единый ком.

4. Сформируйте из теста диск, обверните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление крема:

1. В кастрюле смешайте яичные желтки, сахар и муку. Постепенно вливая молоко, доведите смесь до кипения, помешивая.

2. Варите крем на медленном огне 10-15 минут, пока он не загустеет до состояния густого пудинга.

3. Остудите крем, затем взбейте с размягченным сливочным маслом до однородной пышной массы.

Сборка торта:

1. Разделите охлажденное тесто на 8-10 равных частей. Раскатайте каждый кусок в тонкий круг.

2. Выложите круги на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 200°C духовке по 7-10 минут до золотистого цвета.

3. Остывшие коржи смажьте кремом, сложите в 8-10 слоев.

4. Верхний корж можно присыпать сахарной пудрой или украсить кремом.

5. Поместите торт на ночь в холодильник, чтобы коржи пропитались.

Теперь ваш домашний торт Наполеон готов! Наслаждайтесь изумительным вкусом этого легендарного десерта. Приятного аппетита!