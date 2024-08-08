Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне

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Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон

2:30
Еда

Торт Наполеон — настоящая классика русской кондитерской школы. Этот многослойный десерт с нежным заварным кремом и хрустящим слоеным тестом давно полюбился ценителям сладкого во всем мире. И хотя приготовление торта Наполеона может показаться трудоемким, на самом деле его вполне реально воссоздать и в домашних условиях.

Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 120-150 мл ледяной воды

Ингредиенты для крема:

  • 6 яичных желтков
  • 1 л молока
  • 200 г сахара
  • 100 г муки
  • 200 г сливочного масла

Приготовление теста:

1. Просейте муку горкой на рабочую поверхность, сделайте в центре углубление.
2. Нарежьте холодное масло кубиками и добавьте в муку. Разотрите ингредиенты пальцами до получения крупитчатой структуры.
3. Постепенно, по 1-2 ст. л., добавляйте ледяную воду, вымешивая тесто в единый ком.
4. Сформируйте из теста диск, обверните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление крема:

1. В кастрюле смешайте яичные желтки, сахар и муку. Постепенно вливая молоко, доведите смесь до кипения, помешивая.
2. Варите крем на медленном огне 10-15 минут, пока он не загустеет до состояния густого пудинга.
3. Остудите крем, затем взбейте с размягченным сливочным маслом до однородной пышной массы.

Сборка торта:

1. Разделите охлажденное тесто на 8-10 равных частей. Раскатайте каждый кусок в тонкий круг.
2. Выложите круги на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой до 200°C духовке по 7-10 минут до золотистого цвета.
3. Остывшие коржи смажьте кремом, сложите в 8-10 слоев.
4. Верхний корж можно присыпать сахарной пудрой или украсить кремом.
5. Поместите торт на ночь в холодильник, чтобы коржи пропитались.

Теперь ваш домашний торт Наполеон готов! Наслаждайтесь изумительным вкусом этого легендарного десерта. Приятного аппетита!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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