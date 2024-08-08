Вкус детства: рецепт куриного суфле

Рецепт куриного суфле — понадобится 6 ингредиентов

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное суфле — интересное и вкусное блюдо, знакомое многим из детства. Приготовить его не так уж и сложно. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Куриное филе — 350 г

Яйцо — 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Молоко — 130 мл

Мука — 15 г

Соль — по вкусу

Приготовление: