Вкус детства: рецепт куриного суфле
Рецепт куриного суфле — понадобится 6 ингредиентов
1:05
Куриное суфле — интересное и вкусное блюдо, знакомое многим из детства. Приготовить его не так уж и сложно. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Куриное филе — 350 г
- Яйцо — 2 шт.
- Сливочное масло — 30 г
- Молоко — 130 мл
- Мука — 15 г
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Пропустить куриное филе через мясорубку.
- В кастрюле смешать муку с горячим молоком. Варить в течение 10 минут на медленном огне, помешивая. Остудить соус.
- Соединить соус и куриный фарш. Перемешать.
- Растопить сливочное масло.
- Отделить желтки яиц от белков. Взбить белки.
- В фарш добавить желтки и сливочное масло. Перемешать. Затем добавить белки и снова перемешать.
- Отправить суфле в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Готовить в течение 25 минут. Приятного аппетита!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру