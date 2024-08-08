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Вкус детства: рецепт куриного суфле

Рецепт куриного суфле — понадобится 6 ингредиентов

1:05
Еда

Куриное суфле — интересное и вкусное блюдо, знакомое многим из детства. Приготовить его не так уж и сложно. Рассказываем, как именно.

Рецепт куриного суфле — понадобится 6 ингредиентов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 350 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Молоко — 130 мл
  • Мука — 15 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Пропустить куриное филе через мясорубку.
  2. В кастрюле смешать муку с горячим молоком. Варить в течение 10 минут на медленном огне, помешивая. Остудить соус. 
  3. Соединить соус и куриный фарш. Перемешать.
  4. Растопить сливочное масло.
  5. Отделить желтки яиц от белков. Взбить белки.
  6. В фарш добавить желтки и сливочное масло. Перемешать. Затем добавить белки и снова перемешать.
  7. Отправить суфле в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Готовить в течение 25 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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