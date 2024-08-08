Варим креветки правильно: помогут специи

Рецепт вкусных отварных креветок

Креветки будут очень вкусными и ароматными.

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Ингредиенты: 250 г креветок, 7 г укропа, 5 г имбиря, 1 лавровый лист, 2 гвоздики, 15 г лимона, 15 г соли, 15 горошков смеси перцев, 1 л воды, немного петрушки.

Пошаговое приготовление: