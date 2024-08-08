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Варим креветки правильно: помогут специи

Рецепт вкусных отварных креветок

Еда

Креветки будут очень вкусными и ароматными.

Рецепт вкусных отварных креветок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты: 250 г креветок, 7 г укропа, 5 г имбиря, 1 лавровый лист, 2 гвоздики, 15 г лимона, 15 г соли, 15 горошков смеси перцев, 1 л воды, немного петрушки.

Пошаговое приготовление:

  1. Чтобы креветки равномерно сварились, их необходимо разморозить. Для этого возьмите глубокую посуду, налейте холодную воду и опустите туда креветки. Оставьте их на 15-20 минут.
  2. Укроп и петрушку промойте и положите в кастрюлю. Добавьте соль, дольки лимона, кусочек свежего имбиря, лавровый лист, смесь перцев и гвоздику. Залейте водой и доведите до кипения.
  3. В кипящую воду положите креветки и на большом огне доведите до кипения.
  4. Маленькие креветки нужно варить 2 минуты с момента закипания, средние — 3 минуты, крупные — до 5 минут. Главное — не переварить.
  5. После этого креветки переложите в глубокую посуду с ледяной водой, тем самым приостановив термический процесс. 
  6. Затем откиньте креветки на дуршлаг и подавайте к столу.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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