Варим креветки правильно: помогут специи
Рецепт вкусных отварных креветок
Креветки будут очень вкусными и ароматными.
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Ингредиенты: 250 г креветок, 7 г укропа, 5 г имбиря, 1 лавровый лист, 2 гвоздики, 15 г лимона, 15 г соли, 15 горошков смеси перцев, 1 л воды, немного петрушки.
Пошаговое приготовление:
- Чтобы креветки равномерно сварились, их необходимо разморозить. Для этого возьмите глубокую посуду, налейте холодную воду и опустите туда креветки. Оставьте их на 15-20 минут.
- Укроп и петрушку промойте и положите в кастрюлю. Добавьте соль, дольки лимона, кусочек свежего имбиря, лавровый лист, смесь перцев и гвоздику. Залейте водой и доведите до кипения.
- В кипящую воду положите креветки и на большом огне доведите до кипения.
- Маленькие креветки нужно варить 2 минуты с момента закипания, средние — 3 минуты, крупные — до 5 минут. Главное — не переварить.
- После этого креветки переложите в глубокую посуду с ледяной водой, тем самым приостановив термический процесс.
- Затем откиньте креветки на дуршлаг и подавайте к столу.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру