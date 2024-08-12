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Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами

Говядина, тушённая с овощами: продукты слегка обжариваются и томятся под крышкой
1:34
Еда

Тушёная говядина с овощами — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить это блюдо легко и быстро, используя доступные ингредиенты.

Говядина, тушённая с овощами: продукты слегка обжариваются и томятся под крышкой
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 600 г картошки,
  • 700 г говядины,
  • 2 луковицы,
  • 2-3 моркови,
  • 1-2 стебля сельдерея,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 ст. л. муки,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • 3 ст. л. растительного масла,
  • 500-600 мл воды (или мясного бульона),
  • 0,5 ч. л. сушёного тимьяна.

Чтобы приготовить говядину, тушёную с овощами, выполните следующие шаги:

  1. Нарежьте мясо, картофель, морковь, сельдерей и лук кубиками. Чеснок мелко порубите.
  2. Посолите и поперчите говядину, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
  3. Добавьте лук, чеснок и сельдерей, обжаривайте ещё 1-2 минуты.
  4. Добавьте картофель и морковь, залейте горячим бульоном или водой, добавьте сушёный тимьян и любимые приправы.
  5. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на медленном огне около 1,5 часов, периодически помешивая и добавляя жидкость при необходимости.
  6. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью и свежими овощами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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