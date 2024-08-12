Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами

Говядина, тушённая с овощами: продукты слегка обжариваются и томятся под крышкой

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная говядина с овощами — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить это блюдо легко и быстро, используя доступные ингредиенты.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

600 г картошки,

700 г говядины,

2 луковицы,

2-3 моркови,

1-2 стебля сельдерея,

2 зубчика чеснока,

2 ст. л. муки,

соль и чёрный перец по вкусу,

3 ст. л. растительного масла,

500-600 мл воды (или мясного бульона),

0,5 ч. л. сушёного тимьяна.

Чтобы приготовить говядину, тушёную с овощами, выполните следующие шаги: