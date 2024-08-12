Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами

Тушёная говядина с овощами — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить это блюдо легко и быстро, используя доступные ингредиенты.
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Ингредиенты:
600 г картошки,
700 г говядины,
2 луковицы,
2-3 моркови,
1-2 стебля сельдерея,
2 зубчика чеснока,
2 ст. л. муки,
соль и чёрный перец по вкусу,
3 ст. л. растительного масла,
500-600 мл воды (или мясного бульона),
0,5 ч. л. сушёного тимьяна.
Чтобы приготовить говядину, тушёную с овощами, выполните следующие шаги: