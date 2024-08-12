Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе. Приготовление этого блюда не займёт много времени и сил, а результат порадует всех любителей овощей.
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Ингредиенты:
2 кабачка,
4-5 картофелин,
150 г сыра (например, моцареллы),
300-350 мл жирных сливок (33%),
по 0,5 ч. л. соли и чёрного перца,
1 ч. л. растительного масла,
1 ч. л. сушёного чеснока (или пара зубчиков свежего).
Приготовление
Сначала нарежьте картофель и кабачки кружочками.
Затем натрите моцареллу на крупной тёрке.
После этого смешайте сливки с солью, перцем, чесноком и половиной сыра.
Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в неё овощи. Залейте сливочной смесью и посыпьте оставшимся сыром.
Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте туда блюдо на 35-40 минут. Картошка станет мягкой и будет свободно протыкаться вилкой.