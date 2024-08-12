Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе. Приготовление этого блюда не займёт много времени и сил, а результат порадует всех любителей овощей.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

2 кабачка,

4-5 картофелин,

150 г сыра (например, моцареллы),

300-350 мл жирных сливок (33%),

по 0,5 ч. л. соли и чёрного перца,

1 ч. л. растительного масла,

1 ч. л. сушёного чеснока (или пара зубчиков свежего).

Приготовление