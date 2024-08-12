Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромонтажники получают самые высокие зарплаты в России
Не знаете, как увеличить урожайность баклажанов? Ознакомьтесь с этими советами
Вот ситуаций, когда теннисный мячик выручит вас за рулём
Intel расширяет линейку продуктов с новой графической картой ARC A760A
Учёные выявили серьёзные проблемы в лесовосстановлении России
В процессорах AMD обнаружена уязвимость, существующая с 2006 года: что это значит
Светлана Немоляева купила шубу на гонорар со "Служебного романа"
Тренер Покровская порадовалась, что глава МОК Бах покинет свой пост
Какие люди особенно нравятся кошкам?

Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
1:15
Еда

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе. Приготовление этого блюда не займёт много времени и сил, а результат порадует всех любителей овощей.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 2 кабачка,
  • 4-5 картофелин,
  • 150 г сыра (например, моцареллы),
  • 300-350 мл жирных сливок (33%),
  • по 0,5 ч. л. соли и чёрного перца,
  • 1 ч. л. растительного масла,
  • 1 ч. л. сушёного чеснока (или пара зубчиков свежего).

Приготовление

  1. Сначала нарежьте картофель и кабачки кружочками.
  2. Затем натрите моцареллу на крупной тёрке.
  3. После этого смешайте сливки с солью, перцем, чесноком и половиной сыра.
  4. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в неё овощи. Залейте сливочной смесью и посыпьте оставшимся сыром.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте туда блюдо на 35-40 минут. Картошка станет мягкой и будет свободно протыкаться вилкой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов

Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.

Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Секрет чёрных точек на лобовом стекле: выясняем, зачем они там нужны
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы
Последние материалы
Учёные выявили серьёзные проблемы в лесовосстановлении России
Intel расширяет линейку продуктов с новой графической картой ARC A760A
В процессорах AMD обнаружена уязвимость, существующая с 2006 года: что это значит
Светлана Немоляева купила шубу на гонорар со "Служебного романа"
Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
Тренер Покровская порадовалась, что глава МОК Бах покинет свой пост
Какие люди особенно нравятся кошкам?
Почему стоит носить велосипедки под короткие платья и юбки: три ключевых преимущества
Здание Ленинградского вокзала закрыли на реконструкцию
В России наблюдается дефицит строителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.