Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить

Жареные макароны с яйцом — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковороде за самое короткое время. Для этого вам понадобятся макароны (рожки, ракушки или вермишель), яйца, сливочное и растительное масло, вода и соль.
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Ингредиенты:
250 г макарон,
3 яйца,
45 г сливочного масла,
30 мл молока,
соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте растительное масло и обжарьте макароны до золотистой корочки.
Влейте воду, посолите и готовьте макароны на небольшом огне 10-12 минут под крышкой.
Взболтайте яйца в миске, посолите и влейте яичную смесь к макаронам.
Перемешайте и жарьте ещё пару минут.
Блюдо готово. Подавайте его горячим, украсив зеленью или тёртым сыром.