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Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить

Макароны с яйцом на сковороде: очень простой рецепт для завтрака или лёгкого ужина
1:02
Еда

Жареные макароны с яйцом — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковороде за самое короткое время. Для этого вам понадобятся макароны (рожки, ракушки или вермишель), яйца, сливочное и растительное масло, вода и соль.

Макароны с яйцом на сковороде: очень простой рецепт для завтрака или лёгкого ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 250 г макарон,
  • 3 яйца,
  • 45 г сливочного масла,
  • 30 мл молока,
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте растительное масло и обжарьте макароны до золотистой корочки.
  2. Влейте воду, посолите и готовьте макароны на небольшом огне 10-12 минут под крышкой.
  3. Взболтайте яйца в миске, посолите и влейте яичную смесь к макаронам.
  4. Перемешайте и жарьте ещё пару минут.
  5. Блюдо готово. Подавайте его горячим, украсив зеленью или тёртым сыром.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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