Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить

Макароны с яйцом на сковороде: очень простой рецепт для завтрака или лёгкого ужина

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные макароны с яйцом — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковороде за самое короткое время. Для этого вам понадобятся макароны (рожки, ракушки или вермишель), яйца, сливочное и растительное масло, вода и соль.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

250 г макарон,

3 яйца,

45 г сливочного масла,

30 мл молока,

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов: