Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маммолог Сухарева о вреде и пользе бюстгальтеров
Мошенники используют отмены и задержки рейсов для обмана пассажиров
Депутат Антон Горелкин исключил полную блокировку YouTube
Интерфакс: россияне массово бронируют зимние туры
Трупами националистов ВСУ завалены леса и дороги
В Госдуме рассказали, как дачники могут снизить налоговую нагрузку
Как нужно поливать морковь в августе
Исследователи определили виды спорта с самыми высокими факторами риска на Играх
Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч
Как правильно хранить имбирь, чтобы он дольше оставался свежим

Правила хранения имбиря

0:51
Еда

Чтобы имбирь дольше оставался свежим, лучше хранить его в сухом и прохладном месте. Его можно положить в контейнер и отправить в холодильник. Также подходит для хранения обычная фольга или полиэтиленовый пакет.

Правила хранения имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0

Для хранения в холодильнике можно завернуть имбирь в бумажное полотенце. Оно будет впитывать влагу, поэтому корень не будет портиться раньше времени. Полотенце следует менять каждые 2 дня.

Как хранить тертый имбирь

Если вы хотите хранить тертый имбирь, то поместите его в пластиковый контейнер и отправьте в морозилку. Замороженный имбирь легко разделять на части и брать столько, сколько нужно.

Хранится имбирь от 3 до 6 недель в темном и сухом месте. Замороженный корень можно хранить не больше 5 месяцев.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000" Дмитрий Плотников Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Последние материалы
Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч
Как понять, что собака одинока
Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств
Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем
В Швейцарии обсуждают введение налога на наследство для сверхбогатых
На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000"
Кикшеринг в Петербурге предлагает два вида страховок для самокатчиков
Начались съёмки авантюрной комедии "Нейробатя"
Херсонская область предлагает богатые возможности для рыболовного туризма
Первая откровенная сцена в советском кино была показана в фильме "Экипаж"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.