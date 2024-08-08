Как правильно хранить имбирь, чтобы он дольше оставался свежим

Правила хранения имбиря

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы имбирь дольше оставался свежим, лучше хранить его в сухом и прохладном месте. Его можно положить в контейнер и отправить в холодильник. Также подходит для хранения обычная фольга или полиэтиленовый пакет.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0

Для хранения в холодильнике можно завернуть имбирь в бумажное полотенце. Оно будет впитывать влагу, поэтому корень не будет портиться раньше времени. Полотенце следует менять каждые 2 дня.

Как хранить тертый имбирь

Если вы хотите хранить тертый имбирь, то поместите его в пластиковый контейнер и отправьте в морозилку. Замороженный имбирь легко разделять на части и брать столько, сколько нужно.

Хранится имбирь от 3 до 6 недель в темном и сухом месте. Замороженный корень можно хранить не больше 5 месяцев.