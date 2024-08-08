Чтобы имбирь дольше оставался свежим, лучше хранить его в сухом и прохладном месте. Его можно положить в контейнер и отправить в холодильник. Также подходит для хранения обычная фольга или полиэтиленовый пакет.
Для хранения в холодильнике можно завернуть имбирь в бумажное полотенце. Оно будет впитывать влагу, поэтому корень не будет портиться раньше времени. Полотенце следует менять каждые 2 дня.
Если вы хотите хранить тертый имбирь, то поместите его в пластиковый контейнер и отправьте в морозилку. Замороженный имбирь легко разделять на части и брать столько, сколько нужно.
Хранится имбирь от 3 до 6 недель в темном и сухом месте. Замороженный корень можно хранить не больше 5 месяцев.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.