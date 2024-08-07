Диетолог Соломатина перечислила фрукты, которые нельзя есть после 50 лет

Диетолог Соломатина назвала фрукты, которые опасно есть после 50 лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему от некоторых фруктов стоит отказаться после 50 летнего возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, CC BY-SA 3.0

Эксперт рассказала, что некоторые фрукты противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом или нечувствительностью к глюкозе.

Ранее диетолог Соломатина рассказала о пользе редиса.

Возраст является поводом к тому, чтобы пересмотреть свой рацион.

"Лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Медик предупредила, что дыни и арбузы могут спровоцировать повышение артериального давления. Особенно сильно жидкость будет задерживаться в организме, если потреблять солёную пищу.