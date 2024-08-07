Диетолог Соломатина перечислила фрукты, которые нельзя есть после 50 лет

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему от некоторых фруктов стоит отказаться после 50 летнего возраста.
Эксперт рассказала, что некоторые фрукты противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом или нечувствительностью к глюкозе.
Ранее диетолог Соломатина рассказала о пользе редиса.
Возраст является поводом к тому, чтобы пересмотреть свой рацион.
"Лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Медик предупредила, что дыни и арбузы могут спровоцировать повышение артериального давления. Особенно сильно жидкость будет задерживаться в организме, если потреблять солёную пищу.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.